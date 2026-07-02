Papa Leone XIV: “Ogni persona è un dono sacro dal primo istante all’ultimo respiro”

Difendere la dignità della vita umana in ogni fase dell’esistenza, superando la “cultura dello scarto” e riscoprendo il valore di ogni persona. È questo il cuore dell’intenzione di preghiera per il mese di luglio diffusa da Papa Leone XIV attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa.

Nel videomessaggio, il Pontefice rivolge una preghiera al “Signore della vita”, ricordando che “ogni persona è un dono sacro” e che ogni essere umano riflette il volto di Dio “dal primo istante della sua esistenza fino all’ultimo respiro del suo cammino sulla terra”.

“Accogliere la vita senza condizioni”

Leone XIV invita i fedeli a riscoprire il valore unico e irripetibile di ogni persona.

“Oggi ti chiediamo la grazia di riconoscere e custodire il valore unico e irripetibile di ogni essere umano. Insegnaci ad accogliere la vita senza condizioni, a sostenere con tenerezza la fragilità, ad accompagnare ogni fase con rispetto e a difendere con coraggio chi non ha voce”, afferma nella preghiera.

Il Papa chiede inoltre perdono per tutte le volte in cui prevalgono indifferenza ed esclusione.

“Perdonaci quando cadiamo nell’indifferenza o nella cultura dello scarto, quando smettiamo di vedere nell’altro un essere degno d’amore”, prosegue il testo, che invoca “un cuore nuovo” e “mani generose” capaci di proteggere concretamente la vita.

La Chiesa come “casa aperta”

Nel suo messaggio, Leone XIV affida anche una missione precisa alla Chiesa.

L’auspicio è che possa essere “testimonianza viva del Vangelo della vita“, diventando “una casa aperta dove ogni esistenza sia celebrata, dove nessuno si senta di troppo e dove la dignità sia sempre rispettata e custodita”.

La preghiera si conclude con un invito ad amare la vita sul modello di Cristo.

“Signore Gesù, fa’ che amiamo la vita come Tu la ami: con tenerezza, fedeltà e dono di sé. Che sappiamo proclamare, con parole e gesti, che ogni vita umana merita il dono totale di noi stessi.”

Un appello che richiama le grandi sfide del nostro tempo

L’intenzione di preghiera di luglio si inserisce in un contesto internazionale segnato da numerose questioni etiche e sociali legate alla tutela della vita.

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa richiama alcuni dati che evidenziano la vulnerabilità di milioni di persone nel mondo: dal dibattito sull’aborto e sull’eutanasia alla pena di morte, fino agli abusi sugli anziani e alle molte situazioni di fragilità che coinvolgono bambini, malati e persone non autosufficienti.

Per questo il messaggio di Leone XIV si presenta come un invito a una responsabilità condivisa, affinché la difesa della dignità umana non resti un principio astratto, ma si traduca in gesti concreti di accoglienza, cura e solidarietà verso ogni persona, senza distinzioni e in ogni fase della vita.