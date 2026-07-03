Independence Day USA, il MEI celebra i 250 anni con Marcella Hazan simbolo dell’emigrazione italiana

In occasione del 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI) celebra il profondo legame tra Italia e America rendendo omaggio a una delle figure più rappresentative dell’emigrazione italiana del Novecento: Marcella Hazan, la cuoca e scrittrice originaria di Cesenatico che ha cambiato per sempre il modo in cui milioni di americani conoscono e cucinano la gastronomia italiana.

L’iniziativa, promossa insieme al Centro Studi Americani, alla Consulta degli Emiliano-Romagnoli e al Comune di Cesenatico, con la collaborazione della ricercatrice di storia degli Stati Uniti Giulia Crisanti, vuole sottolineare il contributo degli italiani emigrati alla crescita culturale degli Stati Uniti, nel solco delle celebrazioni ufficiali di America250.

Un’italiana tra i simboli della storia americana

L’evento si collega idealmente alla mostra immersiva In the Pursuit of Life, Liberty and Happiness, inaugurata dallo Smithsonian National Museum of American History in occasione del 250° anniversario dell’Independence Day.

L’esposizione raccoglie 250 oggetti simbolo della storia americana, scelti per raccontare come l’identità degli Stati Uniti si sia costruita attraverso il contributo di popoli e culture provenienti da tutto il mondo.

Tra questi trova spazio un oggetto semplice ma dal forte valore simbolico: il pentolino di rame con cui Marcella Hazan preparava lo zabaione, unico reperto riconducibile all’esperienza dell’emigrazione italiana presente nella selezione.

La donna che insegnò l’Italia agli americani

Nata a Cesenatico nel 1924 e trasferitasi negli Stati Uniti negli anni Cinquanta, Marcella Hazan non aveva mai cucinato prima di emigrare a New York.

Fu proprio l’esperienza dell’emigrazione a trasformarla in una delle più influenti divulgatrici della cucina italiana nel mondo. Attraverso libri, corsi e programmi dedicati alla gastronomia, insegnò a milioni di americani il valore della cucina regionale italiana, contribuendo a diffondere prodotti e tradizioni come la pasta fresca, l’olio extravergine d’oliva, il pesto e l’aceto balsamico.

Il figlio, Giuliano Hazan, ha accolto con emozione il riconoscimento.

“Siamo sinceramente onorati e orgogliosi. Mia madre aveva il dono di valorizzare gli ingredienti e, grazie alle sue straordinarie capacità di insegnante, ha cambiato il modo in cui gli americani concepiscono la cucina italiana.”

Anche la giornalista Christiane Amanpour ha ricordato l’impatto della cuoca italiana: “Ci sono persone in tutto il Paese e nel mondo che forse non conoscono il nome di Marcella Hazan, ma che grazie a lei mangiano il cibo italiano in modo diverso”.

Il valore dell’emigrazione italiana

Per il presidente della Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, Paolo Masini, il riconoscimento rappresenta anche un omaggio al contributo offerto dagli italiani emigrati negli ultimi due secoli.

“In questi 250 anni l’emigrazione italiana ha avuto un ruolo fondamentale. Le contaminazioni tra i popoli producono ricchezza e i nostri connazionali hanno lasciato il segno nella cultura, nella ricerca, nell’architettura, nell’artigianato e naturalmente nella cucina. Marcella Hazan rappresenta perfettamente quel ‘fare italiano’ che continua a renderci famosi nel mondo.”

Masini ha inoltre annunciato che entro la fine dell’anno il MEI dedicherà a Marcella Hazan una tappa del progetto Il Civico delle Radici.

Anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa.

“Marcella Hazan ha contribuito a far conoscere negli Stati Uniti ricette, sapori e prodotti della nostra tradizione gastronomica. Questo riconoscimento valorizza il suo straordinario percorso personale e il contributo che tanti emiliano-romagnoli continuano a dare alle comunità italiane nel mondo.”

Il documentario “Marcella”

In occasione delle celebrazioni, il MEI presenterà anche la clip “La pentola di Marcella”, contenente il trailer del documentario Marcella (2024), diretto da Peter Miller e già distribuito negli Stati Uniti.

Il film ripercorre la straordinaria storia della cuoca italiana, dalle origini a Cesenatico fino al successo internazionale oltreoceano, raccontando come il viaggio dell’emigrazione abbia trasformato una giovane laureata in Scienze Naturali in un’autentica ambasciatrice della cucina italiana nel mondo.

Una storia che incarna perfettamente il valore dell’emigrazione italiana: la capacità di portare all’estero cultura, tradizioni e innovazione, contribuendo a rafforzare, ancora oggi, il legame storico tra Italia e Stati Uniti.