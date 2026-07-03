Santo Domingo, l’ambasciatore Maffettone promette: “Riporteremo al loro splendore la Residenza e la storica sede dell’Ambasciata d’Italia”

Potrebbe essere arrivata una svolta attesa da anni per la storica Residenza dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo. A lasciarlo intendere è stato l’ambasciatore italiano nella Repubblica Dominicana, Sergio Maffettone, con un messaggio pubblicato sui propri canali social che suona come un preciso impegno per il futuro.

“L’Italia possiede alcuni dei terreni più belli della capitale della Repubblica Dominicana. Sarà mio dovere trovare le risorse necessarie per restituire lo splendore alle storiche sedi dell’Ambasciata e della Residenza e ridare loro il prestigio che meritano come rappresentanza del mio Paese. Un dovere, prima ancora che un onore“, ha scritto l’ambasciatore.

Parole che fanno sperare nell’avvio di un progetto concreto di recupero e riqualificazione di due immobili di grande valore storico e simbolico per la presenza italiana nella Repubblica Dominicana, in particolare della Residenza, da tempo al centro dell’attenzione della comunità italiana e degli osservatori che ne auspicano il recupero.

Un terreno, quello che ospita la Residenza, che si trova nel cuore del Distretto Nazionale, nel quartiere di Naco: una proprietà che vale svariati milioni di dollari, ma che da anni ormai si trova in pessimo stato, completamente abbandonata a se stessa.

L’annuncio di Maffettone lascia intendere la volontà di reperire i fondi necessari per riportare le due sedi al livello di prestigio che compete a una rappresentanza diplomatica italiana in un Paese con il quale l’Italia intrattiene storici rapporti di amicizia e collaborazione.

Naturalmente, al momento non sono stati resi noti tempi, modalità o stanziamenti economici. Tuttavia, il riferimento esplicito alla ricerca delle risorse e alla volontà di restituire splendore agli edifici rappresenta un segnale importante che potrebbe tradursi, nei prossimi mesi, nell’avvio di un percorso di recupero atteso da molto tempo.

La comunità italiana nella Repubblica Dominicana seguirà con attenzione gli sviluppi, lo stesso continueremo a fare noi per tenere aggiornati i lettori attraverso i nostri canali d’informazione, nella speranza che alle parole possano finalmente seguire i fatti e che la storica Residenza dell’Ambasciata d’Italia possa tornare a rappresentare, anche dal punto di vista architettonico e istituzionale, il prestigio del nostro Paese.

@rickyfilosa