Terremoto in Venezuela, dall’Italia parte una missione di medici italo-venezuelani: “Hanno sacrificato le ferie per aiutare il loro Paese”

L’Italia continua a essere in prima linea nell’emergenza umanitaria provocata dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Venerdì pomeriggio è decollata una nuova missione sanitaria composta da sette medici e un infermiere italo-venezuelani, pronti a raggiungere le aree più colpite dal sisma per assistere la popolazione.

La delegazione fa parte dell’Associazione “Venezuela: La Piccola Venezia” e opera nell’ambito della missione umanitaria promossa dal Governo italiano, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero della Difesa. Il personale sanitario ha raggiunto il Venezuela a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare.

Medici che hanno rinunciato alle ferie per aiutare il Venezuela

A rendere ancora più significativo questo intervento è la scelta dei professionisti coinvolti: hanno deciso di mettere da parte le proprie ferie per partire come volontari e offrire il proprio contributo alla popolazione del Paese in cui sono nati.

La squadra è composta da tre ortopedici, due anestesisti, un pediatra, un chirurgo generale e un infermiere specializzato nelle emergenze e nel primo soccorso. Tutti sono medici italo-venezuelani che da anni vivono e lavorano in Italia.

Cinque dei sette medici prestano servizio presso l’ASReM Molise, dove fanno parte di una comunità di circa trenta professionisti sanitari originari del Venezuela. Durante la pandemia di Covid-19 hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire la continuità dell’assistenza sanitaria nei tre ospedali della regione, mettendo competenze ed esperienza al servizio del sistema sanitario italiano.

Il ringraziamento alle strutture sanitarie italiane

L’Associazione “Venezuela: La Piccola Venezia” ha espresso un sentito ringraziamento all’ASReM Molise, all’Istituto Neuromed, ai rispettivi direttori e ai primari delle Unità operative coinvolte, che hanno collaborato sul piano organizzativo rendendo possibile la partecipazione dei medici alla missione umanitaria.

Tremamunno: “La solidarietà costruisce un ponte tra Italia e Venezuela”

La presidente dell’associazione, Marinellys Tremamunno, ha sottolineato il valore umano e simbolico dell’iniziativa.

“I nostri medici hanno scelto di dedicare le proprie ferie per aiutare volontariamente la popolazione colpita dal terremoto nel Paese in cui sono nati. Sono gli stessi professionisti che durante la pandemia hanno contribuito, con competenza e discrezione, a sostenere il sistema sanitario italiano. Oggi, grazie all’Italia, possono restituire quella solidarietà ai loro connazionali.”

Tremamunno ha inoltre rivolto un ringraziamento al Dipartimento della Protezione Civile e, in particolare, al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, per aver accolto la disponibilità dell’associazione.

“Questa missione dimostra come la solidarietà possa costruire un ponte tra due Paesi uniti da una lunga storia di amicizia e di migrazione”, ha dichiarato.

Dieci giorni al fianco della popolazione colpita

La missione sanitaria avrà una durata di circa dieci giorni. I professionisti italiani saranno impegnati nelle attività di assistenza medica, nel supporto agli ospedali e alle strutture sanitarie delle aree maggiormente colpite dal terremoto, contribuendo alla risposta internazionale all’emergenza.

L’iniziativa rappresenta anche un esempio concreto del ruolo svolto dalla comunità italo-venezuelana in Italia, capace di trasformare il legame con il Paese d’origine in un gesto di solidarietà e cooperazione internazionale.

Fondata nel 2017 dalla giornalista italo-venezuelana Marinellys Tremamunno, l’Associazione “Venezuela: La Piccola Venezia” riunisce cittadini italo-venezuelani con l’obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale, la solidarietà e lo sviluppo sostenibile del Venezuela, valorizzando il contributo della diaspora come ponte tra Italia e Venezuela.