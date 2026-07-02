Matteo Renzi: “Non sarò nella lista del premio di maggioranza. Tornerò in Parlamento solo con i voti di Italia Viva”

In vista delle prossime elezioni politiche, Matteo Renzi interviene per fare chiarezza sul proprio futuro parlamentare e per rispondere alle polemiche che, negli ultimi due anni, hanno accompagnato il percorso di ricostruzione del centrosinistra.

Nella sua eNews, il leader di Italia Viva ribadisce che il partito sarà presente sulla scheda elettorale come forza del centrosinistra alternativa al governo guidato da Giorgia Meloni e si dice convinto che il contributo di Italia Viva potrà essere determinante.

Ma il passaggio centrale del suo intervento riguarda la scelta personale di non candidarsi nella lista collegata all’eventuale premio di maggioranza.

“Non prenderò in nessun modo i voti del Pd, del Movimento 5 Stelle o di Alleanza Verdi e Sinistra. Mai”, scrive Renzi, spiegando di voler mettere fine alle indiscrezioni secondo cui il suo obiettivo sarebbe quello di rientrare in Parlamento grazie ai voti degli alleati.

“Entrerò solo con i voti di Italia Viva”

Renzi sottolinea come il sistema elettorale sia di tipo proporzionale e precisa che il suo eventuale ritorno in Parlamento dipenderà esclusivamente dal risultato ottenuto da Italia Viva – Casa Riformista.

“Ho già detto che non voglio stare nella lista dell’eventuale premio di maggioranza. Non voglio entrare in Parlamento votato da un grillino o da un elettore di Avs. Se tornerò in Parlamento sarà perché Italia Viva avrà ottenuto i voti sufficienti”, afferma.

Una presa di posizione che, secondo il leader di Italia Viva, sgombra il campo dalle ricostruzioni circolate negli ultimi mesi.

“Seggi blindati e posti regalati non fanno per me”

Renzi rivendica quindi il proprio percorso politico e respinge l’idea di poter ottenere un seggio attraverso accordi di coalizione.

“I seggi blindati, i collegi regalati, i posti elemosinati sono concetti che non fanno per me. Se entro, entro con i miei voti, con la mia faccia e con le mie idee”, scrive.

Infine, il senatore guarda già oltre le prossime elezioni, sostenendo che il risultato di Italia Viva sarà importante anche in prospettiva dell’elezione del futuro Presidente della Repubblica.

“Ho molti amici che hanno voglia di darmi una mano in questa impresa per evitare che il prossimo Parlamento elegga le Meloni o i Vannacci al Colle più alto”, conclude Renzi.