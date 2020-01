Berlusconi: “Senza Forza Italia il centrodestra non vincerebbe le elezioni”

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervistato dalle tv regionali dell’Emilia Romagna ha detto: “Non c’è alcun monopolio sovranista nel centrodestra: lo abbiamo fondato noi, che apparteniamo al Partito Popolare Europeo e siamo essenziali”.

Secondo il Cavaliere “senza Forza Italia non solo il centrodestra non vincerebbe le elezioni, ma non saprebbe governare. Sarebbe un destra-destra, magari estremista”.

Dunque noi “siamo il gruppo di maggiore cultura, siamo gli universitari, gli altri gruppi sono i liceali, gli elementari, quelli dell’asilo…”, ha concluso il Cavaliere.