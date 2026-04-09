Barilla si conferma per il terzo anno consecutivo l’azienda con la migliore reputazione al mondo nel settore alimentare. A certificarlo è la classifica Global RepTrak 100, che nel 2026 colloca il gruppo parmense al nono posto assoluto a livello globale, accanto a colossi internazionali di primo piano.

Un risultato che premia una strategia capace di evolversi nel tempo. Secondo l’analisi, Barilla ha guadagnato ben 16 posizioni, anche grazie a un cambio di comunicazione: da un messaggio focalizzato sull’inclusione a una narrazione più ampia, centrata sul valore della comunità e sul significato universale del momento del pasto.

Nel ranking globale spicca anche la presenza di altre eccellenze italiane, a partire da Ferrari, sesta in classifica, mentre Lavazza e Ferrero si posizionano rispettivamente al 49° e al 67° posto, confermando la forza del Made in Italy nel mondo.

A spiegare il valore di questo risultato è Sara Fargion, vice president Emea di RepTrak: “nell’attuale contesto macroeconomico caratterizzato da forte incertezza, mantenere performance stabili rappresenta già un segnale positivo però la capacità di crescere diventa un vero fattore distintivo”. Un traguardo ancora più significativo se si considera che il settore alimentare è oggi sotto pressione per le dinamiche inflazionistiche, che incidono sulla percezione dei consumatori.

Barilla, che nel 2024 ha registrato un fatturato di 4,9 miliardi di euro, continua a investire con decisione su innovazione e ricerca. Cuore di questo impegno è il centro Bite di Parma, dove oltre 200 professionisti lavorano allo sviluppo di nuovi prodotti. Tra i risultati più recenti, il riconoscimento di Prodotto dell’Anno 2026 per la linea Barilla Protein+.

Non solo innovazione: il gruppo punta anche su partnership strategiche e iniziative sociali. Dalla collaborazione con la Formula 1 alle campagne solidali con Dynamo Camp e Medici Senza Frontiere, fino a un impegno crescente sul fronte ambientale, con progetti orientati alla sostenibilità e all’efficienza energetica e idrica.

Un mix di visione industriale, responsabilità sociale e capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato che consente a Barilla di restare un punto di riferimento globale, rafforzando anno dopo anno la propria reputazione nel mondo.