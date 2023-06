AZZURRO CARIBE | 2 giugno a Santo Domingo, il messaggio dell’Ambasciatore Stefano Queirolo Palmas

Cari connazionali, amiche e amici dell’Italia,

quest’anno celebriamo il 75mo anniversario della Repubblica Italiana e il 125mo delle relazioni bilaterali dominico-italiane. Passata l’esperienza della pandemia, dalla quale i due Paesi sono usciti ormai completamente, recuperando presto entrambi i livelli precedenti di attività, continuiamo tutti ad affrontare le conseguenze della brutale aggressione russa all’Ucraina, in termini di lacerazione dell’ordine internazionale e di aggravamento della situazione finanziaria, alimentare, sociale di tanti Paesi in via di sviluppo.

Siamo però incoraggiati dal numero di Stati che all’ONU hanno condannato questa ingiustificata aggressione militare – tra questi, senza esitazioni, la Repubblica Dominicana – e dalla spinta a serrare i ranghi che ne è derivata all’interno della grande famiglia delle democrazie liberali e, non da ultimo, in quella dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda il bilaterale, una storia lunga e intensa unisce i due Paesi, dagli Ammiragli Colombo, poi Cambiaso e Maggiolo, ai Presidenti Billini e Vicini Burgos, ai Consoli Barletta e Rainieri, a Doña Margarita Copello, a tutti i protagonisti italiani dello zucchero e della nascita del turismo nell’Est, alle attuali reciproche diaspore, sia dominicana in Italia che nostra qui.

È proprio il capitale umano il cemento antico ma sempre attuale del rapporto tra i nostri due Paesi. I dominicani in Italia ci aiutano in tanti settori fondamentali della vita sociale ed economica: servizi, cantieristica, salute, cura della persona, piccole e medie imprese. Gli italiani qui – forse una tra le maggiori comunità espatriate, compresi i doppi cittadini e i visitatori abituali stagionali – considerano questo Paese quantomeno una seconda casa e contribuiscono significativamente all’economia nazionale. Tra italiani di qui, turisti italiani, attività benefiche di volontariato-aziende-famiglie, rimesse della diaspora dominicana dall’Italia, ogni anno il rapporto di Santo Domingo con lo Stivale inietta in questa economia una somma stimabile in 250 milioni di dollari. Questo riflette una presenza diffusa della nostra gente in tutto il sub-continente latino americano e caraibico: 2 milioni di cittadini, 40 milioni di italo-discendenti, uno stock di investimenti superiore ai 30 miliardi di euro (più di quello che abbiamo fatto sinora in Cina, India e Giappone messi insieme).

In Dominicana siamo presenti nel settore del turismo, dei trasporti aerei, delle crociere, del commercio, dell’enogastronomia, dell’agricoltura, delle costruzioni, dell’acqua e dell’industria del cemento. Stiamo entrando nelle rinnovabili e abbiamo visto crescere la cooperazione universitaria nei settori medico, sismico, genetico, spaziale, archeologico, urbanistico e della fisica dei materiali.