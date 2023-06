Italiani all’estero, Merlo (MAIE) a Caracas: “Antonio Iachini (CGIE) nuovo coordinatore MAIE in Venezuela e Paesi andini” [FOTO]

Ricardo Merlo incontra la comunità italiana in Venezuela. La riunione ha visto la partecipazione di oltre duecento tra italiani e italovenezuelani. Parla il neo coordinatore Iachini: “Entro nella grande famiglia del MAIE consapevole che non esiste forza politica, oltre al Movimento Associativo Italiani all’Estero, che presti davvero attenzione a tutte le tematiche che riguardano noi italiani nel mondo e il Sistema Italia oltre confine”

Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, si è recato in Venezuela per incontrare la comunità italiana ivi residente e nominare ufficialmente Antonio Iachini, consigliere eletto del CGIE, nuovo coordinatore nazionale del MAIE per il Venezuela e i Paesi andini.

Ad accompagnare l’ex Sottosegretario agli Esteri c’erano il vicepresidente MAIE, Vincenzo Odoguardi, e il coordinatore MAIE America Latina, Mariano Gazzola.

L’incontro con i connazionali, tenutosi in un’importante sala ubicata nel quartiere Las Mercedes di Caracas, ha visto la partecipazione di oltre duecento tra italiani e italovenezuelani.

Il presidente del MAIE durante il suo intervento ha sottolineato la necessità di agire come una comunità compatta in Venezuela, per fare sentire forte la voce degli italiani e per mantenere alta l’italianità nel Paese sudamericano.