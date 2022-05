AUSTRALIA | Luna Angelini Marinucci Console d’Italia a Brisbane

Luna Angelini Marinucci, nata e cresciuta a Castignano (AP), tra le colline marchigiane, dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo “Francesco Stabili” di Ascoli Piceno, si laurea in “Economics and Social Sciences” presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.

Durante il percorso universitario, ha trascorso un semestre presso il Dartmouth College, in New Hampshire (U.S.), per poi frequentare l’ultimo anno della laurea magistrale presso l’HEC Business School di Parigi, conseguendo una doppia laurea, italo-francese.

E’ il ritratto che ‘Veratv’ per voce del sindaco Fabio Polini dedica a Luna Angelini nominata console italiano a Brisbane in Australia.

Entrata al Maeci con concorso per la carriera diplomatica nel novembre 2018. Dal febbraio 2019 all’aprile 2022 presta servizio alla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie della Farnesina (DGIT), occupandosi di politiche ed iniziative per le collettività italiane all’estero.

Dal 3 maggio – racconta VeraTv – è la nuova Console d’Italia a Brisbane, in Australia, con competenza territoriale sullo Stato del Queensland e sul Territorio del Nord.

“Per noi castignanesi – ha detto il sindaco Fabio Polini che l’ha invitata in Comune – è un onore avere una concittadina che oggi riveste un compito importantissimo per la nostra Italia all’estero. Una ragazza speciale che sicuramente saprà svolgerà il suo prestigioso ruolo con grande impegno e abnegazione, in maniera ferma con la sua tempra castignanese. Alla Console facciamo i nostri migliori auguri, per le sue funzioni istituzionali”.