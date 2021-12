AUSTRALIA | Italiani all’estero, prima seduta del Comites Victoria e Tasmania

“Venerdì 17 dicembre si e’ tenuta la prima riunione del neo eletto Comites Victoria e Tasmania, cui hanno preso parte anche il rappresentante per il Consolato di Melbourne, Dott. Arturo Camillacci e il Consigliere al CGIE Prof. Franco Papandrea”. Così si legge in una nota del Comites che fa sapere: “La seduta d’apertura, come prevede la legge, e’ stata presieduta dal piu’ votato dei candidati, l’avv. Ubaldo Agliano’, il quale, dopo aver espresso le proprie congratulazioni ai neo eletti consiglieri, ha proceduto con gli adempimenti previsti dalla normativa per la prima riunione. I consiglieri hanno quindi proceduto con l’elezione del Presidente, esprimendosi tutti in favore di Agliano’ e hanno quindi votato sempre in comune accordo i componenti dell’Esecutivo. La Vice Presidenza e’ stata pertanto attribuita a Gabrielle Marchetti, mentre la carica di Tesoriere e’ stata assegnata ad Aris Imbardelli. Completa l’Esecutivo Michela Pellizon”.

“In esito alla riunione, il Presidente Agliano’ ha espresso la propria soddisfazione per lo spirito di fattiva collaborazione manifestato da tutti i Consiglieri e si e’ detto certo che questo nuovo Comites nasca sotto i buoni auspici di un reale e concreto desiderio cooperazione e di un manifestato impegno a fornire pronte ed adeguate risposte alle esigenze della comunita’ italiana del Victoria e della Tasmania. Oltre i citati componenti dell’Esecutivo, fanno parte del Comites nella qualita’ di consiglieri: Francesco Pascalis, Paula Marcolin, Veronica Misciattelli, Sergio Fucile, Massimo Calosi, Tony Perfetto, Emanuela Villa Merlatti, Stefania Filippi”.