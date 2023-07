AUSTRALIA | Cucina italiana nel mondo, torna l’Adelaide Italian Festival

Lanciata dal Ministero degli Esteri italiano insieme all'Agenzia Italiana del Commercio e agli Istituti di Cultura Italiani all'estero, è organizzata in collaborazione con il Consolato Italiano di Adelaide

Torna a novembre l’Adelaide Italian Festival: il Consolato d’Italia ad Adelaide (Australia) ha annunciato infatti, attraverso la sua pagina Facebook, la nuova edizione dell’Adelaide Italian Festival, in programma dal 10 al 19 novembre. L’iniziativa mira a celebrare e a esplorare la cucina italiana a 360°.

Lanciata dal Ministero degli Esteri italiano insieme all’Agenzia Italiana del Commercio e agli Istituti di Cultura Italiani all’estero, è organizzata in collaborazione con il Consolato Italiano di Adelaide.

Il tema della quarta edizione del Festival è “A tavola con la cucina italiana: benessere con gusto”. Per dieci giorni la comunità australiana del sud del continente potrà dunque immergersi completamente nei sapori e nei gusti della tavola made in Italy attraverso una serie di eventi (saranno più di cinquanta, sia di giorno che di sera), tutti di carattere culinario. Un’esperienza immersiva per scoprire i segreti di una delle cucine più apprezzate al mondo.