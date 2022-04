Si tratta di una commemorazione che si tiene ogni anno in Australia e Nuova Zelanda in memoria di tutti i soldati delle forze armate australiane

La Console Generale d’Italia a Melbourne Hanna Pappalardo ha partecipato ieri al pranzo di Stato ospitato dal Premier del Victoria, Daniel Andrews, per celebrare l’anniversario dell’Anzac (Australia and New Zealand Army Corps) Day.

Si tratta di una commemorazione che si tiene ogni anno in Australia e Nuova Zelanda in memoria di tutti i soldati delle forze armate australiane e neozelandesi caduti in tutte le guerre.