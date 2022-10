Auguri e consigli (non richiesti) a Giorgia Meloni

Vorrei darle un consiglio (non richiesto): sia soprattutto se stessa, non tema di rompere qualche schema e non si lasci distrarre da più o meno interessati “consigliori”. Durante il percorso ci saranno tante imboscate: per schivarle, l’unico vantaggio potrebbe essere la velocità nel varare il governo, fissare paletti, avere dalla propria parte (almeno) il Quirinale; ma senza mai perdere la propria identità

Insediato il nuovo Parlamento, tra pochi giorni Giorgia Meloni riceverà l’incarico di varare il nuovo governo. Vorrei darle un consiglio (non richiesto): sia soprattutto se stessa, non tema di rompere qualche schema e non si lasci distrarre da più o meno interessati “consigliori”.

Attraversa un momento positivo in termini di popolarità e quindi un (breve) periodo politico di relativa tranquillità, ma all’interno di una coalizione insoddisfatta e soprattutto in una situazione economica che esploderà – temo – a tempi brevi. Meglio si attrezzi da subito all’emergenza.

Entro una settimana dovrà proporre il suo nuovo e primo governo: scelga il meglio, “a naso”, a buonsenso, senza “totoministri” e sulla base di rapporti diretti e personali, senza lasciarsi troppo distrarre dalle logiche di partito e senza leggere i giornali, nel senso che non deve aver paura di rompere anche con il passato, perché se la continuità è importante lo è anche la diversità visibile su alcune scelte, il che passa anche attraverso i volti che le declinano.

Vorrei fosse finito il tempo in cui si fanno ministre le “amichette”: discontinuità! Credo che la maggior parte degli elettori che l’hanno votata chieda infatti freschezza, cambio, volti nuovi coniugati alla competenza, non importa se siano persone più o meno gradite agli apparati (o “nipotine” del Cavaliere).

Il momento è economicamente difficile, la “tempesta perfetta” più che essere in agguato è già ben netta all’orizzonte, visto che ci stiamo infilando a testa bassa in un periodo turbolento e che per l’Italia rischia di diventare critico; non solo perché il “sistema Paese” è logorato e sarà messo alla prova, quanto perché molti saranno tentati – all’interno e all’esterno – di sparare da subito a palle incrociate sulla premier e la sua nuova maggioranza, sperando di abbatterla il più presto possibile, come avvenne con Berlusconi nel 1994.