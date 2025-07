Oltre 2,7 milioni di euro raccolti, che saranno destinati ai programmi educativi e sanitari della Andrea Bocelli Foundation in Italia, Haiti e Uganda: è il risultato dell’asta benefica – condotta da Jacqueline Tower Perkins di Sotheby’s – che è stata il cuore dell’edizione 2025 di Celebrity Adventures, il gala benefico promosso da Andrea e Veronica Bocelli a sostegno della Andrea Bocelli Foundation (Abf), ma, per il secondo anno consecutivo, anche di Grace Sober Living e Saint Luke Foundation, ospitato a Villa Alpebella, a Massa.

Intitolata ‘Italia Bella – Notti Toscane’, la serata ha celebrato le eccellenze italiane – dal cibo alla musica, dall’artigianato al design – con un ricco programma di esibizioni, interventi istituzionali e momenti di solidarietà.

A condurre l’evento Kris Reichert, che ha accompagnato il pubblico attraverso un percorso emozionante tra parole, musica e storie di rinascita.

Sul palco, la leggenda del rock Patti Smith, protagonista di un’esibizione culminata nei brani ‘People Have the Power’ e ‘Because the Night’, e Bocelli che ha poi regalato al pubblico un lungo live con classici come ‘Portofino’, ‘Vivo per lei’ e ‘Time to Say Goodbye’ e l’applauditissimo duetto con Matteo Bocelli su ‘Follow on me’.

Grande spettacolo anche con Ilaria Della Bidia, il chitarrista Marcin e il soul di Brian McKnight. Presenti in sala anche Kevin Spacey, Ronn Moss Giulio Golia e Sarah Ferguson.

Il Celebrity Humanitarian Award 2025 è stato conferito a Patti Smith, Ellen Pompeo e Hilary Swank per il loro impegno filantropico.

Tra i lotti più ambiti dell’asta, tre borse di Hermès, un manoscritto di Rossini, una visita privata all’appartamento di Coco Chanel, opere firmate Venini e Pomodoro, gioielli unici e oggetti rari. E un sostegno importante è arrivato da Mae Spa e Next Yacht Group con i brand Ab Yachts e Maiora, main sponsor che hanno contribuito in modo significativo alla raccolta fondi.

In chiusura, la performance della violinista Rusanda Panfili con un omaggio ad Astor Piazzolla, e il dj set finale firmato Mirko Coppola.