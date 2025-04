“In questi giorni sta continuando in Commissione Affari Sociali la discussione della mia proposta per l’assistenza sanitaria agli iscritti AIRE – stiamo cercando di muoverci in modo collaborativo per approvare un principio fondamentale di assistenza agli italiani all’estero”. Lo afferma in una nota il deputato del Pd eletto all’estero Christian Di Sanzo.

Si tratta di una proposta che, in cambio di un contributo, permette agli iscritti agli italiani iscritti all’AIRE, e quindi non soggetti alla tassazione sui redditi in Italia, di iscriversi al servizio sanitario nazionale e ottenere le stesse prestazioni sanitarie dei residenti in Italia.

Alla Camera dei Deputati sono state presentate due proposte: quella del Partito Democratico dell’On. Di Sanzo e quella di Fratelli d’Italia dell’On. Di Giuseppe.

Di Sanzo ha ricordato come “il percorso sia partito dal suo ordine del giorno approvato all’unanimità alla Camera dei Deputati durante la discussione in legge di bilancio a Dicembre 2023”. Un odg che chiedeva di riconoscere il principio fondamentale del diritto all’accesso al servizio sanitario nazionale da parte degli iscritti AIRE: “L’approvazione di questo principio all’unanimità, per la prima volta nella storia del Parlamento, ha permesso l’avvio di un percorso collaborativo per trovare una soluzione a questo problema”.

“Sul tema dell’assistenza sanitaria ci stiamo ponendo con la massima collaborazione per ottenere un risultato importante per tutti gli iscritti all’AIRE. La proposta di Fratelli d’Italia prevede il pagamento di un contributo secco di 2000 euro all’anno; in questi giorni ci stiamo muovendo per proporre aggiustamenti con emendamenti attraverso i quali vorremmo realizzare una progressività del contributo in base al reddito in modo da poter rendere la soluzione più accessibile, e allo stesso tempo una serie di esenzioni per determinate categorie come quella dei pensionati che pagano le tasse in Italia e gli studenti privi di reddito – su questo non faremo mancare il nostro impegno”, afferma Di Sanzo.

Alle proposte dell’On. Di Sanzo e dell’On. Di Giuseppe, si è aggiunta la proposta dell’On. Onori di Azione, che ricalca nel testo la proposta dell’On. Di Sanzo del Partito Democratico.

“La proposta sulla assistenza sanitaria agli iscritti AIRE di Azione è di fatto identica a quella già presentata dal Partito Democratico – quando qualcuno prende a modello il tuo lavoro per una proposta di legge è un segno che stai lavorando bene”, ha concluso Di Sanzo.