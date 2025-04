Continua a crescere senza sosta il network del Movimento Associativo Italiani all’Estero fondato e presieduto da Ricardo Merlo. Dalle Americhe all’Europa, il MAIE risulta essere sempre più presente a livello globale.

L’ultima novità in ordine di tempo riguarda l’Africa: Gianni Caione è il nuovo coordinatore territoriale del Movimento per l’Africa orientale.

Nominato direttamente dal presidente Merlo, d’accordo con il Sen. Mario Borghese e il vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi, Caione ha voluto sottolineare “lo spirito che caratterizza il MAIE da sempre, teso alla tutela effettiva dei diritti degli italiani ovunque vivano”.

Il neo coordinatore è già al lavoro per diffondere a livello locale la visione culturale e politica del MAIE e per allargare la squadra del Movimento nel suo territorio.

Da tempo è impegnato in favore della promozione della cultura italiana in tutte le sue forme e in vari contesti; da sempre, inoltre, è vicino ai connazionali, pensando soprattutto ai più fragili, ai giovani, ai pensionati, senza dimenticare gli italiani che lavorano e producono, con le loro piccole e medie imprese, in tutta l’Africa orientale.

“Ringrazio il presidente Merlo e i vertici MAIE per la fiducia accordatami” – ha dichiarato il neo coordinatore dopo la nomina – “Sono convinto, non da oggi, che il Movimento Associativo sia l’unica forza politica sinceramente vicina agli italiani residenti oltre confine, l’unica in grado di risolvere quelle problematiche che stanno più a cuore ai connazionali. Presto annuncerò nuove nomine in Africa orientale e iniziative a favore della comunità locale, con l’obiettivo di fare crescere ulteriormente il MAIE anche in questa zona del mondo”, ha concluso.