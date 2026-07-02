Il Presidente della V Commissione del CGIE – Sistema Italia e Made in Italy, Massimo Romagnoli, ha preso parte alla XIV Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione, svoltasi a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Romagnoli era presente insieme al Vice Segretario Generale del CGIE, Gianluca Lodetti, in rappresentanza del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

Nel corso dei lavori, Romagnoli ha seguito con grande attenzione gli interventi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, del Sottosegretario agli Affari Esteri, Maria Tripodi, intervenuta su delega del Ministro Antonio Tajani, del rappresentante del Ministero del Turismo Gianmarco Mazzi, della Sottosegretaria Paola Frassinetti, del Direttore dell’Agenzia ICE e dell’Amministratore Delegato di SIMEST.

La Cabina di Regia ha approvato il documento conclusivo con le linee strategiche del Governo per il 2026 a sostegno dell’export, dell’attrazione degli investimenti, della sicurezza delle catene di approvvigionamento e della proiezione internazionale del Made in Italy.

“L’internazionalizzazione non può essere considerata soltanto una strategia economica, ma deve diventare una grande politica nazionale”, ha dichiarato Romagnoli a margine dell’incontro. “Il Made in Italy non è solo prodotto: è cultura, affidabilità, creatività, qualità, territorio, formazione e impresa. Per difenderlo e promuoverlo davvero serve un coordinamento sempre più forte tra istituzioni, imprese, Camere di Commercio, ICE, Ambasciate, Consolati e comunità italiane all’estero”.

Romagnoli ha sottolinea come nel mondo vivano milioni di italiani e cittadini di origine italiana che rappresentano una rete straordinaria di imprenditori, professionisti, giovani talenti, ricercatori, operatori commerciali e rappresentanti delle nostre comunità.

“Questa rete deve essere valorizzata in modo stabile”, ha aggiunto. “Gli italiani all’estero non devono essere considerati soltanto destinatari di iniziative, ma protagonisti attivi della promozione economica, culturale e imprenditoriale dell’Italia nel mondo”.

Secondo il Presidente della V Commissione CGIE, il Sistema Italia deve rafforzare la propria capacità di agire sui mercati internazionali attraverso strumenti più operativi, moderni e veloci, capaci di sostenere le piccole e medie imprese italiane, valorizzare i giovani italiani nel mondo e trasformare la presenza italiana all’estero in una piattaforma permanente per il Made in Italy.

“L’Italia è forte quando sa fare sistema”, ha concluso Romagnoli. “E il Sistema Italia non finisce ai confini nazionali: continua in Europa, nelle Americhe, in Asia, in Africa, in Australia, ovunque ci sia una comunità italiana capace di rappresentare con orgoglio il nostro Paese”.