La Asociación Familia Veneta di Rosario, in collaborazione con la Compagnia Teatrale Pantakin di Venezia, organizza un Seminario internazionale di Commedia dell’Arte con il maestro Michele Casarin, noto esponente del genere e direttore artistico di Pantakin Venezia.

L’iniziativa è patrocinata dal Comitato delle Associazioni Venete in Argentina (CAVA).

Il seminario è rivolto ad attori, registi teatrali, studenti di teatro, docenti di storia dell’arte, letteratura, teatro o italiano, membri di associazioni italiane, discendenti di immigrati e a chiunque sia interessato al patrimonio veneto o italiano.

Saranno offerti due incontri online su temi come l’origine della maschera, la storia della commedia, i personaggi tipici (Zanni, Arlecchino, Pantalone ecc.) tra ottobre e novembre, e un workshop in presenza a Rosario nel 2026.

Michele Modesto Casarin ha alle spalle una carriera internazionale come docente e regista di teatro in maschera. È fondatore e direttore di Pantakin Venezia e ha collaborato con istituzioni internazionali quali il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, l’Università IULM e l’Università UNATC di Bucarest.

Programma e modulo per le iscrizioni sono disponibili sulla pagina web della Asociación Familia Veneta di Rosario.