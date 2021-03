ARGENTINA | Alla scoperta di Mar Del Plata, città natale del maestro Piazzolla (colui che rivoluzionò il tango)

Cento anni fa, l’11 marzo 1921, nasceva a Mar del Plata, in Argentina, da una famiglia di origini italiane Astor Pantaleon Piazzolla: il maestro argentino che rivoluzionò il tango. Molte le iniziative promosse in questi giorni per celebrare i cento anni dalla nascita di Piazzolla. Come quella dell´Associazione emiliano-romagnola Nuove Generazioni Terra di Mar del Plata che ha organizzato per sabato 27 marzo dalle 9.30 una visita guidata.

Sarà l’esperta Veronica Golfieri – rispettando il protocollo sanitario vigente con un massimo di 25 persone – a condurre il percorso turistico sulle tracce di Astor Piazzolla nel centro di Mar del Plata. Un modo, si legge in una nota dell’Associazione, per “celebrare il centenario del mitico compositore italo- marplatense”.

Durante il percorso di due ore, dal titolo “Scoprendo la cittá natale di Astor Piazzolla”, Golfieri spiegherá ai visitatori i diversi punti che hanno segnato la vita del celebre musicista: la sua casa natale, il locale di biciclette della famiglia del nonno nato a Trani (Puglia), la casa dove studiava musica, il parco “Plaza Mitre” con gli alberi piantati dalla famiglia materna (i Manetti, orriginari della Garfagnana Toscana). Fino ad arrivare al monumento dedicato alla figura di Piazzolla con il suo emblematico bandoneon da fronte al mare argentino: “un percorso – assicura l’Associazione – di circa tre chilometri da non perdere”.

Punto d´incontro sarà la sede della Cattedrale di Mar del Plata dove si sono sposati i genitori del maestro e dove lui è stato battezzato. “In questo modo continuano le celebrazioni della comunità italiana locale sul centenario di Piazzolla, – fa sapete l’Associazione Nuove Generazioni Terra – che si concluderanno con un documento audiovisivo: così tutti gli amanti della opera piazzolliana potranno conoscere il circuito turistico della città di Mar del Plata”.