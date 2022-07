Alto Adige, il luogo delle emozioni è al Gassenhof

Il wellness hotel della famiglia Volgger, nella bellissima Val Ridanna, è nato dalla passione e l’entusiasmo dei fratelli Stefan e Manfred. È il luogo delle emozioni dove gli ospiti riscoprono il proprio equilibrio e il benessere di corpo e anima. La presa di coscienza di una vita rilassata è l’elemento principale per vivere al meglio la vacanza in Alto Adige tra le distese di pascoli. L’hotel gode di ambienti moderni realizzati con materiali artigianali che raccontano la storia e le origini della famiglia e i sentimenti forti della cultura locale. Due Spa per un totale di 3.000 mq, 80 camere tra suite e stanze exclusive e un antico maso divenuto la quintessenza del comfort. Il ristorante del Gassenhof propone ai suoi ospiti una cucina genuina e un’ospitalità dai tratti familiari, proprio per accogliere gli ospiti in una grande casa.

***

Gassenhof, il luogo delle emozioni, hotel 4 stelle superior della famiglia Volgger adagiato nella quiete della Val Ridanna, in Alto Adige, tra le maestose vette alpine, scaldata dai raggi del sole. Un sogno fattosi realtà realizzato dai fratelli Manfred e Stefan, che oggi lo guidano insieme alle loro famiglie. Un rifugio per riscoprirsi e poter scoprire la bellezza di questa terra, accolti e coccolati da un ambiente familiare. Un viaggio di scoperta nella dolce valle che propone svariati programmi di escursioni per gli appassionati di trekking o mountain bike nelle stagioni più calde e di sport invernali nella stagione fredda. Un’esperienza per ritrovare sé stessi e il proprio equilibrio nel lusso delle camere e delle suite e nell’oasi benessere con le sue due Spa. Il tutto accompagnati dalle delizie enogastronomiche del territorio, preparate da Stefan Volgger con lo chef e una giovane brigata, insieme a pasticcere e sommelier e con degustazione di prodotti artigianali come le grappe, i liquori e le birre prodotte dai fratelli stessi nelle loro distilleria e birreria.

ARCHITETTURA MODERNA NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE

Nato come piccola pensione nel 1974, su idea della madre Helene, il Gassenhof è oggi il quattro stelle superior che accoglie gli ospiti in due grandi edifici moderni realizzati con materiali locali che richiamano la tradizione, affiancati da un maso storico risalente al 1375, ora diventato Chalet Gratznhäusl in cui gli ospiti trovano camere dall’allure unica con private Spa. All’edificio principale si affianca il Gassenloge, in cui ogni dettaglio è studiato dai fratelli Volgger che hanno scelto di selezionare tutti gli arredi e i materiali con i quali gli ambienti stessi sono stati realizzati. «Ogni cosa al Gassenhof riflette il nostro sogno per questa struttura, il nostro modo di essere e la nostra filosofia di vita» racconta Stefan Volgger. «Una vita fatta di entusiasmo e di passione per l’ospitalità e per il nostro territorio». Qui ogni punto luce, ogni materiale come la pietra, il legno e il vetro, ogni colore del legno, dentro e fuori degli edifici, rispecchia il desiderio di far vivere agli ospiti un mondo di emozioni positive che li alleggerisca della quotidianità e li cali in una dimensione di relax e benessere per mente e corpo. Materiali come il larice per l’esterno e l’abete rosso per gli interni creano il lusso della leggerezza e del comfort, dettagli realizzati dai fratelli stessi nella piccola falegnameria interna. «Gli ospiti possono muoversi in tutti gli ambienti del Gassenhof» sottolinea Stefan Volgger. «Persino curiosare in cucina quando la brigata è al lavoro. Vogliamo che i nostri ospiti si sentano a casa tra calore e simpatia».

DUE SPA PER IL BENESSERE DI CORPO E MENTE

Tutto qui è emozione, nell’area wellness di 3.000 metri quadrati con le sue due Spa, la Gassenbadl e la Logen-Spa. La Gassenbadl nell’edificio principale con piscina, zone relax e area saune, tra le quali spicca la grande sauna della grappa. Luogo in cui si celebra ogni giorno il rituale delle “Aufguss” le gettate di vapore, caratterizzato dalla presenza di un distillatore. Il rituale viene accompagnato da degustazione di grappe prodotte da Manfred Volgger, mentre si gode dalla grande vetrata la vista mozzafiato sui monti di Ridanna. La Logen-Spa nel Gassenloge, con piscina esterna infinity, saune e sala relax panoramica, spazi dedicati allo yoga e al fitness e l’area beauty. I trattamenti beauty sono studiati per alleggerire i segni della stanchezza e gli appesantimenti dovuti a una vita frenetica, tutti hanno un unico denominatore comune: la conquista del relax puro. Vengono utilizzati prodotti bio altoatesini del Team Dr. Joseph e poi i delicati massaggi completi o dedicati a schiena, gambe, testa, viso, piedi. E ancora la biomeditazione, pratica in cui si rinforza la salute, rimuovendo i blocchi energetici a livello fisico, spirituale e psichico.

ESCURSIONI CON DEGUSTAZIONI IN ESTATE, CIASPOLATE E SCI DI FONDO IN INVERNO

Qui la famiglia Volgger fa vivere ogni giorno emozioni nuove ai propri ospiti, proponendo escursioni giornaliere in estate e ciaspolate e sci di fondo in inverno e serate di intrattenimento e familiarità durante le quali godere dei menu a base di prodotti genuini delle valli altoatesine e di una cucina semplice, ma con un’impronta netta che cambia giornalmente e dei distillati prodotti dai due fratelli.

Proposte settimanali come l’escursione estiva alla malga di famiglia Wild’n, con degustazione di speck e formaggi altoatesini e di pane fatto in casa, con il gran finale del Kaiserrschmarrn preparato da Stefan. Letteralmente la “frittata dell’imperatore”, è il dolce della tradizione tirolese, sostanzioso, morbido e genuino, prodotto con ingredienti locali. Un viaggio nei sapori più autentici.