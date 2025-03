Un nuovo approccio rivoluzionario all’Intelligenza Artificiale Made in Italy libera le aziende dalla dipendenza dalle grandi società dell’Ai e del cloud, garantendo riservatezza assoluta e controllo totale dei dati.

La nuova tecnologia consente alle aziende di eseguire modelli di intelligenza artificiale open source direttamente in locale, garantendo massima riservatezza sui dati, personalizzazione su misura e continuità operativa anche in assenza di connessione.

È questa la proposta innovativa di una startup italiana, la Bitmakers di San Marino, pioniere nel settore della Local AI con lo sviluppo di soluzioni integrate hardware e software che portano l’intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi aziendali, senza dipendenza dal cloud.

Una vera e propria rivoluzione, in un contesto tecnologico dominato dai grandi provider Ai e cloud stranieri, a cui si danno in pasto i propri dati personali e aziendali.

I quattro pilastri della Local AI secondo Bitmakers:

• Riservatezza: l’elaborazione diretta sui dispositivi elimina la necessità di condividere dati con servizi cloud di terze parti.

“Non c’è modo più sicuro di proteggere i dati che non condividerli affatto” è il principio alla base delle soluzioni Bitmakers, che riducono drasticamente i rischi di violazioni e accessi non autorizzati.

• Personalizzazione: adattamento totale dei modelli di IA alle esigenze specifiche dell’azienda, con prestazioni su misura e un vantaggio competitivo senza compromessi.

A differenza dei servizi cloud standardizzati, la Local AI permette di ottimizzare i modelli specificamente per ogni settore e contesto aziendale.

• Know-how: garanzia di completa autonomia nella gestione delle informazioni aziendali, eliminando la dipendenza da fornitori terzi e mantenendo il controllo totale sulla proprietà intellettuale.

Questo approccio assicura che strategie e processi aziendali rimangano protetti all’interno del perimetro aziendale.

• Continuità: operatività garantita anche in assenza di connessione internet o in caso di problemi con server esterni.

Nel business moderno, ogni minuto di downtime ha un costo significativo: i sistemi di Local AI di Bitmakers lavorano ininterrottamente, evitando interruzioni dei processi aziendali e garantendo massima affidabilità.

La crescente potenza dell’hardware e lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale open source sempre più efficienti stanno rendendo la Local AI una soluzione accessibile e vantaggiosa per aziende di ogni dimensione.

Bitmakers si posiziona perciò all’avanguardia di questa trasformazione, offrendo tecnologie affidabili e scalabili per ottimizzare i processi aziendali e migliorare l’efficienza operativa.

“La Local AI rappresenta il futuro dell’innovazione tecnologica per le imprese che desiderano mantenere il controllo totale sui propri dati e processi. Sviluppiamo infatti agenti intelligenti in grado di elaborare informazioni in tempo reale, generare task e contenuti direttamente sul dispositivo, integrandosi perfettamente con software di terze parti e oggetti connessi”, afferma il management di Bitmakers.

Democratizzazione dell’intelligenza artificiale

L’innovazione proposta da Bitmakers (bitmkrs.com) rende questa tecnologia all’avanguardia disponibile per organizzazioni di ogni settore e dimensione.

Le soluzioni proposte integrano infatti hardware e software in sistemi completi, facili da implementare e personalizzare secondo le specifiche esigenze aziendali, portando i vantaggi dell’IA avanzata anche dove prima era inaccessibile per costi o complessità.

Paolo Acciai – Responsabile dati e sistemi informatici (Chief Information Officer) – Vulcan, che ha collaborato con Bitmakers, dichiara:

“Abbiamo scelto Bitmakers per la loro visione innovativa e il loro approccio concreto all’Intelligenza Artificiale. Fin dall’inizio, si sono distinti per affidabilità, competenza e attenzione alle esigenze del cliente. La loro capacità di offrire soluzioni su misura, garantendo efficienza e sicurezza, ha portato un reale valore alla nostra azienda. In un mercato in continua evoluzione, Bitmakers rappresenta un partner solido e proattivo, capace di fare la differenza. Consigliamo Bitmakers a chiunque cerchi innovazione e professionalità”.

Le aziende interessate possono scoprire i vantaggi della Local AI attraverso consulenze personalizzate per lo sviluppo di prodotti basati su questa tecnologia innovativa, tramite il sito internet www.bitmkrs.com.

Riguardo Bitmakers

Bitmakers Srl è un’azienda innovativa con sede a San Marino specializzata nello sviluppo di prodotti integrati (software + hardware) basati su modelli di intelligenza artificiale locali e open source. Pioniere nel settore della Local AI, l’azienda offre soluzioni tecnologiche affidabili e scalabili per ottimizzare i processi aziendali e migliorare l’efficienza operativa, garantendo al contempo massima indipendenza tecnologica e riservatezza dei dati.

La certificazione della San Marino Innovation

Grazie alle sue innovazioni Bitmakers ha ottenuto la certificazione di Carattere Altamente Innovativo d’Impresa (SUT1) rilasciata da San Marino Innovation, l’Ente per l’Innovazione della Repubblica di San Marino. Questo riconoscimento ufficiale inserisce l’azienda tra le imprese innovative per lo sviluppo di soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale.