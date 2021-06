2 GIUGNO | Arcobelli (CTIM): “Contributo degli italiani all’estero fondamentale per la ripresa dell’Italia”

“Oggi più che mai il contributo che potranno dare gli italiani di oltre confine e' fondamentale per aiutare a fare rialzare l'amata Patria ed i nostri connazionali. Noi ci saremo”

“Nel 75° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana desidero esprimere il mio pensiero a tutti coloro che, in Italia e all’estero, hanno perso i propri cari, gli amici ed i colleghi di lavoro, a causa della pandemia, che purtroppo ancora oggi in alcuni paesi del Sud America, ad esempio, continua a dilagare, contagiando la popolazione”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Arcobelli, Presidente CTIM e Consigliere CGIE.

Da Arcobelli un pensiero inoltre “alle donne e agli uomini impegnati nel volontariato e nel mondo dell’associazionismo, nella Rappresentanza e nell’Amministrazione che svolgono il proprio dovere nelle varie funzioni, spesso in condizioni difficili ed in territori complicati”, “a tutti loro va la nostra gratitudine. Auspico che dalla celebrazione di oggi, 2 Giugno, si possa uscire con nuove speranze e per un futuro migliore, dopo il periodo emergenziale contrassegnato da molte sfide dal punto di vista sanitario, economico, sociale e comportamentale”.

“Un saluto va alle comunità’ degli Italiani d’America e nel mondo, le quali continuano a mantenere un forte legame con l’Italia nonostante le ovvie difficoltà attuali. Bisogna tutelare le radici identitarie, storiche e culturali del patrimonio italiano. Oggi più che mai il contributo che potranno dare gli italiani di oltre confine e’ fondamentale per aiutare a fare rialzare l’amata Patria ed i nostri connazionali. Noi ci saremo. A nome di tutto il Comitato Tricolore per gli italiani nel mondo tanti Auguri ed i più sentiti saluti. Viva l’Italia!”.