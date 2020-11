11 NOVEMBRE | L’origine della Festa dei cornuti

Festa dei cornuti annullata per la prima volta. L’11 novembre, festa di San Martino, patrono dei cornuti, non potrà essere festeggiata, è stata cancellata in seguito alle restrizioni del nuovo Dpcm.

Niente Fiera dei Becchi 2020. Infatti, a causa dei nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le sagre e le fiere sono state bloccate. Uno schiaffo alla tradizione locale. Una ricorrenza molto sentita nel Lazio, dove alcuni paesi in questo giorno organizzavano vari eventi.

A Rocca Canterano, tutti gli anni c’era la Sagra della Rola-Festa del Cornuto. Una tipica manifestazione enogastronomica a carattere burlesco che si snodava per le vie della città. Si festeggiavano gli sfortunati traditi in amore, con un corteo derisorio e canzonatorio che attraversava le strade del paese. Si portavano in processione i simboli del tradimento coniugale, mentre un menestrello derideva i partecipanti con strofe pungenti e canzonatorie. Durante il percorso si trovavano stand gastronomici che offrivano role (castagne arrosto), cecamariti (pasta tipica), arrosticini, salsicce, altri prodotti locali e tanto vino.

Ma qual è l’origine di questa festa così particolare? L’11 novembre ricorre San Martino di Tours. L’ecclesiaste, figlio di un ufficiale romano, era uno dei più grandi pionieri del monachesimo occidentale. Nacque in Pannonia nel 316 circa e fu eletto vescovo di Tours nel 372. La sua raffigurazione più famosa è quella di un cavaliere che divide a metà il suo mantello con un colpo di spada per donarne un pezzo a un povero. E’ il protettore dei giocatori, si dice che giocasse lui stesso, dei bevitori, poiché l’11 novembre è il periodo in cui si spillano le botti per assaporare il vino, e dei mariti traditi. Secondo l’antica tradizione, a Roma si svolgeva la Processione dei cornuti.

I mariti traditi passavano sotto l’Arco dei Carbonai a piazza Sciarra. Successivamente, tornano a casa, trovavano le porte delle loro abitazioni tutte agghindate e bardate con lanternoni, lettere e biglietti satirici. Una giornata goliardica che quest’anno non potrà essere festeggiata.