10 CONSIGLI PER UN NATALE SENZA STRESS

Per molti il Natale non è solo sinonimo di magia ma anche di stress e corse in negozi affollati, basti pensare che l’ansia da “perfect Christmas” colpisce ben 4 persone su 10. Quest’anno, però, il trend da seguire è quello dello Slow Christmas: doni scelti con cura, meno cibo per evitare gli sprechi, addobbi fatti a mano, più tempo con le persone care

Il Grinch voleva cancellarlo, oggi invece c’è chi prova a rallentarlo: il periodo più magico e allo stesso tempo più stressante dell’anno è alle porte ma quest’anno si fa largo la tendenza dello Slow Christmas. Niente inutili affanni o regali acquistati distrattamente in negozi sovraffollati, il Natale si fa più lento in linea con la necessità di ritagliarsi più tempo.

Dagli addobbi ai doni, passando per il cibo, l’imperativo è mettere l’amore e l’importanza di vivere una suggestiva esperienza al primo posto, compiendo scelte ragionate, sostenibili e prendendosi il giusto tempo per ogni cosa, accettando che al Natale perfetto che propongono i media è da preferire un Natale rilassato e raccolto.

Secondo una ricerca pubblicata sul New York Post, infatti, l’ansia da “Perfect Christmas” colpisce 4 persone su 10; lo stress compare al principio di dicembre per poi esplodere il 13, trasformando l’ultimo mese dell’anno in un vortice da incubo. Per sfuggire alla tensione, quindi, let it slow: l’esperienza d’acquisto dei doni si fa lenta, personale e suggestiva, la casa si riempie di piccoli addobbi creati a mano magari coinvolgendo i più piccoli, in cucina si riduce lo spreco e si opta per materie prime di stagione, si riscopre il valore dei bigliettini di auguri scritti a penna e si dedica più tempo alle persone care concedendosi momenti di relax sul divano.

È quanto emerge da uno studio condotto da Espresso Communication per Bigi Cravatte Milano su un panel di esperti e su oltre 30 testate internazionali dedicate a tendenze e attualità nei campi del lifestyle e della moda per scoprire quali saranno le tendenze del periodo natalizio.

E allora ecco il decalogo degli esperti per un perfetto Slow Christmas:

1) preferire i regali sostenibili e confezionati artigianalmente a quelli seriali e anonimi;

2) acquistare meno con l’idea che un solo dono fatto col cuore sia sufficiente;

3) optare per cadeau personalizzati, una piccolo gesto sinonimo di amore e attenzione;

4) addobbare la casa con decorazioni fatte a mano con materiali naturali o di riciclo;

5) evitare gli sprechi in cucina riducendo le quantità;

6) selezionare prodotti del territorio e di stagione per il pranzo natalizio;

7) non ascoltare le canzoni di Natale mentre si svolgono altre attività: minano la concentrazione;

8) dedicare qualche minuto alla scrittura a mano di biglietti d’auguri personalizzati;

9) guardare i film natalizi sul divano, avvolti da una calda coperta;

10) infine, la regola più importante resta passare più tempo possibile con le persone care.