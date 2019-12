Casino: in crescita l’intrattenimento in rete, avvenuto il sorpasso dei giocatori da mobile

Prosegue anche nel 2019 l’ondata positiva che ha investito il settore dell’intrattenimento online negli ultimi anni: dopo un 2018 già positivo, con un incasso complessivo di 18,9 miliardi di euro, anche il primo semestre del 2019 sembrerebbe aver confermato i dati dello scorso anno. Solo da gennaio a giugno, infatti, il settore del gioco online avrebbe superato abbondantemente i 62 milioni di euro, registrando anche un ulteriore aumento dei giocatori da mobile sui casinò online italiani.

Gli appassionati aumentano, ma allo stesso tempo cambiano le modalità di gioco, rendendo i giocatori sempre più liberi da qualsiasi tipo di vincolo. Qual è, nello specifico, la situazione attuale dell’intrattenimento online e quali sono i motivi che spingono i giocatori a preferire la modalità di gioco mobile rispetto a quella desktop?

Intrattenimento online: i dati degli ultimi due anni

Stando ai dati del 2018, dei quasi 19 miliardi spesi dagli italiani per l’intrattenimento online molti sarebbero stati investiti nel gioco del Lotto, nelle scommesse sportive e nei casinò online. Si tratta di dati stabili rispetto al 2017, con un solo leggero calo delle slot machine, che rappresentano comunque una buona metà del mercato dell’intrattenimento insieme alle videolotterie. Nello specifico, la spesa effettuata per le slot machine sarebbe stata di 7,2 miliardi di euro, con un calo del 5%, mentre quella per le videolotterie sarebbe stata pari ai 3 miliardi di euro.

A contribuire all’aumento delle scommesse sportive, invece, sembrerebbero aver avuto un importante ruolo i Mondiali di calcio in Russia: con un aumento del 22%, infatti, le scommesse sportive avrebbero generato una spesa effettiva di quasi 2 miliardi di euro. Sempre nell’ambito scommesse, in calo sarebbe stato invece il settore dell’ippica, che avrebbe chiuso l’anno con una spesa di 138 milioni di euro.

Anche il 2019 poi, come l’anno precedente, sembrerebbe essere stato più che positivo per il settore dell’intrattenimento online: il successo di quest’anno non avrebbe riguardato solo i casinò in senso stretto, ma l’intrattenimento in rete a tutto tondo, dagli e-Sports ai videogame.

Il dato più sorprendente emerso nel primo semestre di quest’anno sarebbe però quello relativo alle preferenze dei giocatori, che si starebbero spostando sempre di più verso il mobile a discapito dell’intrattenimento su desktop. Non si tratta di un semplice aumento: per la prima volta si sarebbe infatti verificato il tanto presagito sorpasso dei giocatori su mobile su quelli da desktop. Il settore dell’intrattenimento in generale non sembra averne risentito; al contrario, sembra aver conosciuto e star conoscendo tuttora nuove prospettive di crescita.

I motivi del cambio di rotta

Quali sono i motivi che stanno spingendo sempre più giocatori a spostarsi verso il mobile? Innanzitutto, sono gli stessi casinò ad indirizzare gli utenti verso questa modalità di gioco: la maggior parte dei casinò online italiani dispone infatti di software in grado di funzionare alla perfezione anche su dispositivi mobili, che siano tablet o smartphone. In più, molti casinò si sono spinti persino alla creazione di vere e proprie app, scaricabili sia su dispositivi Android sia su iOS.

È chiaro che, potendo non essere nemmeno vincolati al pc di casa propria, gli appassionati di gioco online preferiscano dedicarsi ai loro passatempi direttamente da smartphone o da tablet, rompendo qualsiasi legame con tempi e luoghi prestabiliti.

Non meno importante rispetto alla questione comodità, anche il grande sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha contribuito al progressivo slittamento dei giocatori verso il mobile. Grazie al linguaggio HTML5, infatti, lo schermo più piccolo non rappresenta più un ostacolo alla qualità del gioco: pur giocando da tablet o da smartphone, in sostanza, le immagini continuano ad essere realistiche e di alta qualità, così come il gameplay risulta ancora essere fluido e rapido. Nemmeno le chiamate e i messaggi rappresentano un ostacolo al gioco su mobile: la maggior parte delle app e dei software dei casinò online è infatti progettata per far sì che la progressione del gioco venga salvata e aggiornata in continuazione, in modo che non si riscontrino problemi in casi di perdita di connessione.

Sono questi alcuni dei motivi che stanno spingendo sempre più giocatori a optare per il mobile in luogo dell’intrattenimento da desktop: d’altronde, come ormai in tutti i campi, il mobile sta finendo per diventare sempre più il protagonista delle nostre vite, anche nel gioco.