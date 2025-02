Il Senatore del Partito Democratico Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione Africa-Asia-Oceania-Antartide, esprime il suo pieno sostegno all’ambizioso progetto annunciato dal Governo del Western Australia per la creazione di una vera e propria Little Italy a Dorrien Gardens.

“L’impegno assunto dal governo laburista guidato dal Premier Cook, in caso di rielezione, è un investimento di 30 milioni di dollari. L’iniziativa vedrà la riunificazione del Perth Azzurri e del WA Italian Club, storiche istituzioni della comunità italiana locale, in un grande polo sportivo, culturale e residenziale.

Il progetto – si legge in una nota di Giacobbe – prevede la realizzazione di una piazza pubblica in stile italiano, il potenziamento delle strutture del Perth Soccer Club e la costruzione di circa 240 nuove unità abitative”.

“La nascita di questa nuova Little Italy rappresenterebbe un tributo straordinario alla nostra comunità e al suo inestimabile contributo alla crescita del Western Australia – ha dichiarato Giacobbe – Sarebbe il riconoscimento di una storia iniziata decenni fa con i nostri connazionali che, con sacrificio e passione, hanno costruito non solo club e associazioni, ma anche un’identità forte e coesa che oggi viene celebrata con questo progetto visionario che è stato ideato e lanciato grazie soprattutto all’impegno di politici di origine italiana come la vice-premier e ministra del tesoro dello Stato Rita Saffioti, Frank Paolino e Daniel Pastorelli, candidati alle prossime elezioni”.

Il WA Italian Club, attivo da oltre 90 anni, e il Perth Azzurri, fondato nel 1948, hanno rappresentato per generazioni un punto di riferimento per la comunità italiana in Australia.

La rielezione dell’on. Rita Saffioti e l’elezione di Frank Paolino e Daniele Pastorelli, permetteranno che la realizzazione di questo bellissimo progetto multifunzionale che segnerebbe l’inizio di una nuova era per la cultura italiana a Perth.

“Non si tratterebbe solo di un intervento urbanistico, ma di un progetto che rafforzerebbe l’identità culturale italiana in Australia, creando uno spazio di aggregazione e sviluppo per le nuove generazioni”, ha aggiunto Giacobbe.

“Questa Little Italy non solo celebrerebbe la nostra eredità, ma sarebbe un punto di incontro per tutta la comunità australiana, rafforzando il legame tra i nostri Paesi ed un esempio di come si possa costruire il futuro valorizzando le radici del passato”.