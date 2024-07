“La nave più bella del mondo e orgoglio della Difesa è appena arrivata a Los Angeles”.

Lo ha scritto in un messaggio su X il ministero della Difesa a proposito della nave scuola Amerigo Vespucci.

“Ambasciatrice nel mondo del Made in Italy, rimarrà in porto fino all’8 luglio prima di spiegare di nuovo le sue vele per riprendere il suo viaggio intorno al mondo”, si legge.