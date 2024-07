Sotto attacco il sito del Movimento Associativo Italiani all’Estero: nei giorni scorsi criminali del web hanno colpito il sito istituzionale del MAIE, causando gravi problemi all’intera struttura. Responsabili e tecnici sono al lavoro per ripristinare il tutto prima possibile e per mettere in sicurezza il sito web.

Quei delinquenti informatici hanno lasciato persino un messaggio intimidatorio, in stile filo-mafioso, caricando un file sul sito, che fino a qualche ora fa risultava irraggiungibile.

Nel testo si legge: “Il silenzio è d’oro caro Ricardo”. Una vera e propria minaccia indirizzata in prima persona al presidente MAIE, Ricardo Merlo. Una minaccia che, secondo quanto risulterebbe dalle prime verifiche tecniche sull’indirizzo IP, arriverebbe dall’Ungheria.

Il messaggio parla chiaro. Tradotto, significa “taci Ricardo”. C’è qualcuno che vorrebbe zittire Merlo e la sua creatura politica: chi è?

Proseguono tutti i controlli del caso dal punto di vista tecnico. Nel frattempo, il MAIE – attraverso il suo deputato Franco Tirelli – ha già denunciato tutto alle autorità.

“Evidentemente le politiche portate avanti dal MAIE e dal suo presidente danno ancora fastidio a qualcuno”, commenta il vice Vincenzo Odoguardi, che spiega: “Mentre si cerca di capire cosa o chi c’è dietro questo infame attacco, si sta già lavorando alla costruzione di un nuovo sito, più moderno, più sicuro, persino più bello”.