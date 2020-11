Viceministra Del Re: “L’associazionismo italiano all’estero è una delle caratteristiche più belle e importanti della nostra emigrazione”

"L'associazionismo dovrebbe essere fortemente aiutato, e in parte lo è dal ministero degli Esteri, ma si può fare di più. Prima l'associazionismo era in situazioni difficilissime, oggi costituisce la possibilità di emergere"

Emanuela Del Re, viceministra degli Esteri, intervenendo alla conferenza “Vecchia e nuova emigrazione. Per una rivalorizzazione strategica della rete degli italiani nel mondo”, promossa da Idos, ha detto: “I movimenti migratori hanno subito delle trasformazioni a causa della pandemia. Durante questo momento che abbiamo attraverso di rimpatri, le reti sui territori sono state fondamentali e abbiamo avuto un grande aiuto dai nostri connazionali”.

Secondo Del Re “l’emigrazione come l’immigrazione non deve far paura, può essere una forma di crescita e la possibilità per il Paese di continuare ad affermarsi nel mondo. Facendo questa piccola rivoluzione possiamo arrivare a cambiare una narrativa”.

“Per quanto riguarda le reti, all’estero abbiamo esempi interessanti di successi che vanno conosciuti meglio e replicati come modelli italiani che hanno avuto esito positivo”. Del Re fa l’esempio dell'”associazione di professionisti italiani creata a Parigi su impulso del Comites” o di quella nata a Buenos Aires “che mette in contatto giovani figli e nipoti di italiani cresciuti in Argentina con i nuovi emigrati, per creare un incubatore di idee. Tutto questo con un nuovo modo di intendere l’emigrazione che ci porti consapevolezza”.

“Oggi c’è la consapevolezza che l’emigrazione può essere veramente circolare: si può tornare. Su questo l’Italia dovrebbe ragionare. Il fattore di attrazione non è tanto lo stipendio, ma anche lo stile di vita, che conta molto”.