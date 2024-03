Caracas – Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) celebrerà la Giornata Internazionale della Donna con un canto di libertà e di riconoscimento delle lotte e delle conquiste delle donne, sponsorizzando la presentazione di FEM, un gruppo formato da cinque giovani con eccezionali talenti vocali che stanno emergendo come la rivelazione della scena musicale venezuelana del 2024.

Il concerto si svolgerà nell’ambito della seconda edizione di “Di Vinos Quesos”, che avrà luogo sabato, 9 marzo, dalle 14:00 alle 21:00, nella “Plaza Central” del centro commerciale “Parque Cerro Verde”, a Los Naranjos , dove più di una dozzina di eccellenti produttori e case commerciali condurranno questa esperienza gastronomica, il cui scopo è quello di evidenziare la qualità dei prodotti nazionali e mondiali, nonché di valorizzare il ruolo delle donne nell’economia produttiva del Paese.

Il CGIE realizzerà questa presentazione musicale con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana in Venezuela e la partecipazione del Consolato Generale d’Italia, sotto il patrocinio del “Dr. Construcción”, in alleanza con ‘El Vino Toma Caracas”, “Parque Cerro Verde”, “Quesos Venezolanos” e “La Fiesta del Queso”.

Da parte sua, il capo della Rappresentanza Diplomatica Italiana in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ha espresso che “per l’Ambasciata e le istituzioni che compongono il Sistema Paese è un onore poter celebrare le donne in modo musicale e gastronomico”. In un evento che “cerca, non solo di rivendicare le loro lotte e i loro diritti, ma anche di renderle protagoniste dei loro talenti, risultati e sforzi”.

Quest’anno le Nazioni Unite (ONU) hanno invitato a commemorare l’8 marzo con il motto “Finanziare i diritti delle donne: accelerare l’uguaglianza”, soprattutto in campo economico, per questo “riteniamo che il concerto e l’incontro di sapori che dà tutto il risalto a loro, è una delle migliori iniziative che abbiamo trovato per unirci con lo scopo di contribuire proprio all’obiettivo di realizzare una società più inclusiva”, ha affermato Nicola Occhipinti, Console Generale d’Italia in Caracas.

“Vogliamo che questa proposta artistica, per celebrare la Festa della Donna, sia un canto al diritto alla libertà che le donne hanno di essere ciò che vogliono in ogni fase della vita, in ogni stato d’animo, ma anche nel riconoscimento della loro diversità e della loro forza per affrontare il mondo, confidando nelle proprie potenzialità, sostenendone le opportunità affinché continuino a conquistare i propri diritti”, ha affermato Antonio Iachini, Consigliere Generale degli Italiani all’Estero e Vicepresidente del Gruppo 1 “Il ruolo delle donne: partecipazione e parità di genere ”, davanti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

VOCI POTENTI

Il gruppo FEM (@femvzla) promette di essere la grande attrazione musicale di “Di Vinos Quesos”. Con le loro voci potenti, le cantanti Weder, Alba Paola, Mafe Díaz, Gabby Brett e Cristina Mosquera, personificano un progetto scenico che si distingue per un mix musicale che unisce due o più brani per creare nuove proposte sonore, che si distinguono per l’eccezionale vocalità e talento delle interpreti.

Il repertorio dell’ensemble copre una vasta gamma di generi musicali, da artisti famosi come Rihanna, Ariana Grande e Bruno Mars, alle grandi icone venezuelane come Ricardo Montaner, Karina o Franco de Vita.

Lo spettacolo di questo gruppo femminile offre al pubblico l’opportunità di spaziare tra epoche, generi e artisti diversi, con brani in inglese e spagnolo e, in questa occasione, anche in italiano.

“Le integranti della FEM ci sentiamo estremamente entusiaste della fiducia accordata dal CGIE, dall’Ambasciata e dal Consolato Italiano per questa presentazione, per aver creduto in noi, per onorare le donne e sostenere una nuova generazione di artisti impegnati nei propri sogni. “Ci è voluto molto tempo di preparazione e ore di prove affinché possiate ascoltare tante canzoni in modo diverso, stiamo iniziando un percorso in cui speriamo che la diversità delle nostre personalità e voci, che si fondono in una proposta autentica, conquisterà tutti”, ha osservato il gruppo.

Il quintetto ha debuttato il 22 febbraio, ma vanta interpreti che si sono classificate nei primi posti in concorsi canori nazionali o si sono formate al calore del teatro musicale, facendo parte di cast di spettacoli di grande richiesta istrionica e vocale che hanno conquistato l’ammirazione del pubblico. Come “Les Misérables Venezuela”, “El Hombre de la Mancha”, “Anita La Huerfanita”, “Matilda El Musical” e “La Llamada”.

TRA AROMI E SAPORI

La presentazione di FEM avrà luogo il 9 marzo durante l’evento “Di Vinos Quesos”, un’esperienza di aromi e sapori ideata dai creatori di “El Vino Toma Caracas”, che hanno unito le forze con “La Fiesta del Queso” y “Quesos Venezolanos”, affinché il pubblico possa gustare più di 50 tipologie di questi prodotti derivati dal latte di mucca, pecora, capra e bufala, dal più sodo al più cremoso.

L’ingresso in prevendita costa US$20 e ogni partecipante riceverà un bicchiere in omaggio per sei degustazioni di vino da più di 10 distributori, che esporranno etichette provenienti da Spagna, Portogallo, Cile, Argentina, Francia e Italia. Inoltre, c’è la possibilità di effettuare degustazioni guidate in base agli spazi disponibili.

Questo evento riunisce la qualità dei prodotti nazionali e internazionali, in un ambiente che esalta la musica, la cultura, le conquiste delle donne e il loro contributo allo sviluppo.