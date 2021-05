Vaccino agli AIRE in Italia, disponibile il servizio di verifica

“Possiamo registrare con soddisfazione un altro passo in avanti nel cammino, per la verità lungo e accidentato, che gli italiani iscritti all’AIRE e temporaneamente in Italia, devono compiere per arrivare alla vaccinazione. Infatti, con riferimento all’Ordinanza n. 7/2021 del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19, il Sistema Tessera Sanitaria ha messo a disposizione un servizio al fine di verificare se un soggetto sia iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), attraverso l’interconnessione con l’Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti (ANPR) del Ministero dell’Interno. Ci auguriamo che questa ulteriore messa a punto sia sufficiente per indurre tutte le Regioni italiane a consentire finalmente ai connazionali AIRE temporaneamente in Italia la possibilità di accedere alla campagna vaccinale”. Lo dichiarano in una nota le onorevoli Pd elette all’estero, Angela Schirò e Francesca La Marca.