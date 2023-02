USA | Italiani all’estero, Marco Baldocchi coordinatore MAIE Florida

“Sono molto felice di poter ricoprire questo nuovo incarico. Sono già al lavoro per rafforzare ulteriormente la presenza del MAIE in questo stato americano”

Continua a crescere il MAIE in Nord America. Marco Baldocchi è il nuovo coordinatore MAIE per la Florida. Nominato dal vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, Vincenzo Odoguardi, Baldocchi negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione del MAIE Miami.

Marco Baldocchi laureato in Scienze della comunicazione in Svizzera, ha fondato nel 2005 l’agenzia di comunicazione On Web. Nel 2018 ha fatto nascere la Marco Baldocchi Group inc. , agenzia specializzata in neuromarketing, a Miami (Florida).

Relatore in eventi internazionali in ambito di neuromarketing, docente per realtà tra le quali la 24Ore Business School, Università Cattolica del Sacro Cuore e Edulia by Treccani.

Fa parte del board per il “Digital Marketing Certificate Program” della University of South Florida, MUMA College of Business.

Autore di “Neurofood: il neuromarketing applicato al mondo dell’enogastronomia” (Hoepli 2022) e “Neuromarketing per il food” (Flaccovio Editore 2020) e co-autore negli U.S.A. nella pubblicazione “Money Matters Tips vol.2” ha interventi anche in pubblicazioni di altri autori sul tema (Neurocopywriting di Marco La Rosa edito da Hoepli nel 2022 e Neuromarketing Etico di Simona Ruffino edito da Hoepli nel 2023).

Socio della NMSBA (Neuromarketing Science & Business Association), votato dai membri della stessa “ 6° Top World Speaker – Neuromarketing Series 2021 ”. Per la stessa NMSBA ha pubblicazioni scientifiche sullo yearbook 2021 – 2022 – 2023.

Ricopre il ruolo di Neuromarketing Research Director per l’Associazione Nazionale Neuroscienze Applicate. Ricopre il ruolo di Responsabile Nazionale per l’Innovazione Tecnologica per Conflavoro e quello di Responsabile Comunicazione Stati Uniti per il MAIE (Movimento Associativo Italiani All’Estero)

Fa parte del MSIC (Miami Italian Scientific Community).

“Sono molto felice di poter ricoprire questo nuovo incarico, il MAIE è l’unica forza politica che si occupa di noi italiani nel mondo, l’unica che difende davvero i nostri diritti di italiani all’estero”, ha dichiarato Baldocchi, che conclude: “Sono già al lavoro per rafforzare ulteriormente la presenza del MAIE in questo stato americano”.