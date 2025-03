Domenica 9 marzo, la Senatrice del Pd eletta all’estero Francesca La Marca ha partecipato a New York alle celebrazioni per il 25º anniversario della Federazione delle Associazioni Campane negli Stati Uniti, un evento che ha saputo coniugare il valore dell’associazionismo con il riconoscimento del ruolo fondamentale della donna italiana all’interno della comunità italo-americana.

In questa occasione si sono svolte anche le celebrazioni per la Festa della Donna che ricorre l’8 marzo di ogni anno. Il ricevimento, che ha visto la partecipazione di circa 300 membri della comunità, è stato organizzato dal Cav. Nicola Trombetta, Presidente della Federazione, insieme al comitato esecutivo.

Da 25 anni, la Federazione delle Associazioni della Campania negli Stati Uniti riunisce 30 realtà associative presenti in sette diversi Stati – New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Florida, Illinois e California – diventando un punto di riferimento imprescindibile per la promozione e la valorizzazione della cultura campana in America.

Alla serata hanno preso parte anche tutti i presidenti delle associazioni aderenti alla Federazione, testimoniando il forte senso di appartenenza e la vitalità di questa rete associativa. Il sig. Tony Pasquale, voce storica della IIC Radio ha presentato la serata insieme alla Prof.ssa Maretta Abate.

Nel corso della serata, sono stati premiati la Sig.ra Anna Malafronte, insignita del titolo di Donna dell’Anno, e il Sig. Giuseppe Fasanella, Uomo dell’Anno 2025. Due figure simbolo della dedizione alla comunità – Anna Malafronte, storica segretaria del Consolato Generale d’Italia a New York, è stata per anni un punto di riferimento per gli italiani all’estero, offrendo supporto in ambito burocratico e istituzionale.

Giuseppe Fasanella, Presidente del Monte S. Giacomo Democratic Club di Hoboken (NJ), è da tempo attivo nella comunità, contribuendo alla conservazione dell’identità italiana e alla trasmissione delle tradizioni campane negli Stati Uniti.

Nel suo saluto, la Sen. La Marca ha espresso il suo riconoscimento per l’importante traguardo della Federazione, sottolineando il ruolo chiave dell’associazionismo nel rafforzare i legami tra l’Italia e la sua diaspora.

“Questi 25 anni rappresentano un grande esempio di dedizione e amore per le proprie radici. La Federazione ha saputo portare avanti progetti culturali, sociali e di beneficenza che hanno dato lustro alla comunità campana negli Stati Uniti, rafforzando il senso di appartenenza e tramandando la nostra cultura alle nuove generazioni”.

La Senatrice ha poi voluto ringraziare i due premiati della serata, figure di spicco che meglio rappresentano il saper fare e la simpatia dei campani nel mondo. Infine, rivolgendosi alle donne presenti in sala, la Senatrice ha voluto celebrare il coraggio e la forza delle donne del Sud, che con determinazione e sacrificio hanno contribuito alla crescita della comunità italiana negli Stati Uniti.

“Le donne campane sono custodi della nostra identità e della nostra storia. Con il loro saper fare, il loro cuore generoso e la loro incrollabile tenacia, continuano a tramandare la cultura italiana oltre oceano, rendendoci orgogliosi delle nostre radici”.