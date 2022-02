Una torre made in Italy a Dubai. Ne parla il Sole 24 Ore: progettata in Italia, con stanze di hotel e appartamenti luxury arredati esclusivamente da mobili e rifiniture di design tutti italiani e capace di ospitare, tra le altre cose, un ristorante e uno spazio retail concepiti per esaltare cucina e prodotti del miglior Made in Italy.

Si chiamerà ID Tower – Italian Design Tower – e rendering e progetto sono firmati dallo studio di architettura milanese Rotella, in collaborazione con la Efg Consulting di Giovanni Bozzetti.

Proprio Bozzetti a Il Sole 24 Ore spiega: “Sto partendo, in questi giorni, per gli Emirati Arabi Uniti alla ricerca di investitori e sviluppatori internazionali interessati a realizzare il progetto architettonico che – sull’onda della crescita delle branded residences, cioè gli edifici luxury che “sposano” un’ identità di brand – punta a sfruttare uno tra quelli più noti e cliccati al mondo, Made in Italy appunto”.