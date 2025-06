Dal 4 al 10 settembre, arriva nei cinema di tutta Italia il film evento dedicato a Evie – la nuova sorellina di Peppa e George – con 10 nuovi episodi, canzoni inedite e videoclip musicali. Divertimento assicurato per tutta la famiglia!

L’arrivo della piccola Evie in casa Pig apre un nuovo e fondamentale capitolo nella storia del brand, iniziato con l’annuncio della dolce attesa di Mamma Pig, diventato virale nel giro di pochissimo tempo.

La nuova arrivata porterà tanta gioia e tante sfide nella famiglia, e saprà certamente farsi volere bene da tutti i piccoli fan che seguono le vicende di Peppa, George, Papà e Mamma Pig fin dagli esordi.

Da quando è apparsa per la prima volta sullo schermo nel 2004, Peppa Pig è diventata uno dei personaggi più riconoscibili e amati dai bambini in tutto il mondo.

Le sue avventure, narrate nella serie animata, hanno catturato l’immaginazione e i cuori di milioni di piccoli fan, veicolando con entusiasmo messaggi molto importanti e significativi sull’amicizia, la famiglia, il rispetto per l’ambiente e la passione per la lettura.

Con storie e personaggi inediti, e “prime volte” che scaldano il cuore, il mondo di Peppa Pig si prepara a una svolta importante, pronta a divertire grandi e piccoli.

Per celebrare l’arrivo della sorellina, i cinema di tutta Italia ospiteranno in anteprima esclusiva ben 10 nuovi episodi: dal 4 al 10 settembre, l’evento speciale UNA SORELLINA PER PEPPA PIG – organizzato da Hasbro Italia in collaborazione con Nexo Studios – porterà sul grande schermo un’esperienza emozionante, ricca di risate, tenerezza e nuove avventure.

Il film, composto dai nuovi episodi, da sei canzoni inedite e da coinvolgenti videoclip musicali, inviterà i più piccoli a ballare e cantare insieme a Peppa, alla sua famiglia e ai suoi amici.

Il gioioso annuncio di Mamma Pig segna così l’inizio di una nuova fase per il brand, che continuerà ad espandersi con tanti nuovi contenuti nel mondo dell’intrattenimento e del retail.

In ben 20 anni, Peppa ha raggiunto ogni angolo del pianeta, tanto che oggi le sue avventure vengono tradotte in più di 40 lingue e vengono trasmesse in 180 Paesi.

Approdata in Italia nel 2008, è oggi la serie più amata dai bambini dai 3 ai 5 anni, tanto da diventare molto più di uno show televisivo: ormai è un vero e proprio fenomeno di costume che abbraccia ogni aspetto della vita dei più piccoli, dai giocattoli ai libri, dai vestiti agli articoli da festa, passando per magazine, biciclette, videogiochi, app e addirittura snack dolci e salati per far merenda in compagnia della propria amichetta.