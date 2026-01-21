“Al Parlamento europeo è prevalsa, sia pur di soli dieci voti, la proposta di far esprimere la Corte di Giustizia sul merito dell’accordo Ue-Mercosur. Possiamo solo auspicare che il parere della Corte di Giustizia arrivi nei tempi più rapidi, per non ritardare a tempo indeterminato la piena operatività di un accordo che intende aprire il più grande mercato di libero scambio al mondo”.
Lo dichiara il senatore eletto all’estero Mario Borghese, vicepresidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero.
“Speriamo – prosegue – che la Corte di giustizia ci sorprenda in questa occasione per la celerità delle sue decisioni, ne trarranno beneficio l’Italia, l’Europa nel suo insieme e i Paesi del Sud America che hanno sottoscritto sabato scorso lo storico accordo.
Bisogna scongiurare in ogni modo che i Paesi del Mercosur, delusi da un’eventuale impasse con l’Ue, optino per la stipula di accordi commerciali alternativi con altri grandi Stati del mondo”, conclude Borghese.