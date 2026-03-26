Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese e la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, in visita ufficiale in Australia, hanno firmato lo storico accordo di libero scambio (FTA) tra Unione Europea e Australia, segnando un passaggio fondamentale nelle relazioni economiche, commerciali e strategiche tra le due aree.

Sull’intesa è intervenuto il Senatore Francesco Giacobbe (Partito Democratico – Circoscrizione Estero Africa-Asia-Oceania-Antartide):

«Da sempre sostengo con convinzione il rafforzamento delle relazioni tra l’Unione Europea e l’Australia, un Paese dove vive una delle comunità italiane più dinamiche e radicate al mondo.

Questo accordo rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese, per il Made in Italy e per tutti quei settori che potranno crescere grazie a regole più semplici e mercati più aperti».

Il Senatore ha inoltre sottolineato il valore politico dell’accordo: «Si tratta anche di un segnale politico forte: costruire ponti, favorire scambi e creare nuove occasioni di sviluppo condiviso è la strada giusta per affrontare le sfide globali».

Particolare attenzione è stata posta anche sulle ricadute per le comunità italiane all’estero: «Per gli italiani in Australia e per le nostre comunità all’estero, questo accordo significa più opportunità, più connessioni e un legame ancora più solido con l’Italia e l’Europa».