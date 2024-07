Carlo Formosa ha assunto l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Kiev. Formosa è nato a Roma il 28 marzo 1963 ed è laureato in Scienze politiche presso l’Università LUISS.

Nel 1992 inizia la sua carriera alla Farnesina presso la Direzione Generale Affari Economici, dove si occupa dei Paesi dell’Europa Orientale (tra i quali l’Ucraina), dell’Asia Centrale e in particolare della riqualificazione dell’assistenza finanziaria dell’Italia ai Paesi resisi indipendenti dall’URSS.

Nel 1995 parte per l’estero per prestare servizio prima all’Ambasciata in Hanoi, in una fase caratterizzata dal rilancio della proiezione del Vietnam sulla scena regionale e internazionale, e poi a quella a Teheran, in coincidenza con la forte intensificazione delle relazioni bilaterali durante il primo mandato del Presidente Khatami.

Nel novembre 2001 guida la Delegazione Diplomatica italiana a Kabul per la preparazione e realizzazione della prima visita di governo italiana in Afghanistan, all’indomani della caduta del regime Talebano.

Rientrato a Roma nel 2003, è prima Capo Segreteria della Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, e poi Direttore del Dipartimento per il Vicino Oriente e il Processo di Pace, partecipando all’organizzazione della Conferenza Internazionale di Roma del 2006 che riqualifica il mandato UNIFIL in funzione del superamento delle ostilità in Libano.

Riparte nuovamente per l’estero nel 2009 per coordinare i dossier politici della Rappresentanza Permanente italiana presso le Nazioni Unite a New York in un periodo di straordinario attivismo onusiano sulle maggiori aree di crisi internazionali.

Rientra a Roma nel 2013 a Capo della Segreteria del Vice Ministro degli Esteri, e, poi, col ruolo di Vice Direttore Generale Vicario per il Sistema Paese, e Direttore Centrale per l’Internazionalizzazione, occupandosi della definizione e adozione del nuovo concetto di promozione integrata che porta sotto il coordinamento della Farnesina tutte le componenti del Sistema Italia a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. Dal 2017 è distaccato presso il settore privato, quale Vice Presidente Esecutivo e Direttore delle Relazioni Internazionali di Leonardo S.p.A.

Dal 4 gennaio 2020 all’aprile 2024 è Ambasciatore d’Italia in Portogallo. Dal 1 luglio 2024 è Ambasciatore d’Italia in Ucraina.

Nel 2009 è stato insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 2024 della Gran Croce dell’Ordine dell’Infante Dom Henrique del Portogallo.