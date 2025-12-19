Gli italiani nel mondo rappresentano “una risorsa enorme, anche emotiva, per i territori in via di spopolamento”.

Lo ha detto Salvo Iavarone, presidente dell’Associazione Asmef, aprendo la XVIII edizione delle Giornate dell’Emigrazione a Palazzo Giustiniani.

“Se consideriamo figli e nipoti di italiani arriviamo a 70-80 milioni, una popolazione superiore a quella dell’Italia”, ha sottolineato.

Secondo Iavarone, mettere queste comunità nelle condizioni di tornare nei luoghi d’origine significa riattivare un legame profondo: “L’emigrato ha spesso un rapporto di odio e amore con la terra lasciata, e noi vogliamo far vincere l’amore”.

Un patrimonio culturale diffuso nel mondo che, ha aggiunto, non sarebbe tale “senza l’impegno di chi lo ha custodito e tramandato”.