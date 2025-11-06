Da sabato al 16 novembre il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sarà in Brasile per una missione istituzionale in occasione del 150esimo anniversario dell’emigrazione trentina.

Il viaggio rappresenta un importante momento di incontro con la comunità trentina di oriundi e un’occasione per rafforzare i rapporti culturali, sociali e istituzionali con gli Stati federali del Rio Grande do Sul e di Santa Catarina, dove vivono numerose famiglie di discendenti trentini.

Il primo appuntamento ufficiale è previsto a Bento Gonçalves, città gemellata dal 2007 con la comunità della Vallagarina e i comuni di Rovereto, Villa Lagarina, Nogaredo, Trambileno, Terragnolo, Isera, Mori e Brentonico.

La delegazione sarà accolta dal sindaco Diogo Segabinazzi, di origine trentina, alla presenza del governatore del Rio Grande do Sul Eduardo Leite e del console generale d’Italia a Porto Alegre, Valerio Caruso.

Dal 12 novembre la delegazione si sposterà nello Stato di Santa Catarina, dove sono in programma incontri con autorità locali e comunità di discendenti trentini nei comuni dell’Alto Vale do Itajaí e del Medio Vale do Itajaí.

Un momento di particolare rilievo sarà l’incontro previsto a Florianópolis il 13 novembre, durante il quale verrà firmato un Memorandum di intesa tra la Provincia autonoma di Trento e lo Stato di Santa Catarina, rappresentato dal governatore Jorginho Mello.

L’accordo ha l’obiettivo di avviare una collaborazione tecnico-scientifica nel campo della protezione civile e della tutela ambientale, mettendo a disposizione delle istituzioni brasiliane le esperienze e le metodologie d’intervento sviluppate in Trentino.

Il Memorandum costituirà la base per una cooperazione stabile tra Trentino e gli Stati brasiliani di Santa Catarina, Paran e Rio Grande do Sul, con particolare riferimento all’assistenza tecnica, alla gestione idrica e al monitoraggio degli eventi meteorologici estremi.