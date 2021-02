TESTIMONIAL BELEN | Jadea Maglie & Leggings, la moda da indossare tutti i giorni [FOTO]

Jadea Maglie & Leggings è la soluzione per chi ama uno stile casual: capi facilmente abbinabili tra di loro, alla moda e perfetti in ogni momento della giornata

Jadea, rinomato brand italiano, non è solo intimo: la collezione è da tempo ampliata da una selezione di abbigliamento da tutti i giorni, Maglie & Leggings.

Per la Primavera/Estate 2021 Jadea non manca di proporre capi dal sapore casual ma impreziositi da dettagli con stile. Una ricca proposta di maglie e leggings che permette di creare look confortevoli tutti i giorni. Il marchio, anche per questa stagione rappresentato dalla bellissima testimonial Belén Rodriguez, fa della qualità e dello stile dei punti di forza per prodotti adatti ad ogni situazione.

Pronta a comporre il tuo outfit? Gli immancabili bianco e nero, nella maglia con serigrafia (art. 4225) e scritte ispirazionali. Per chi predilige uno stile minimal, la maglia (art. 4165) proposta nei colori nero e sabbia e contraddistinta da una vestibilità oversize sulle spalle. Ideali da abbinare a qualsiasi abbigliamento e in moltissime occasioni, le t-shirt by Jadea diventano un vero e proprio must-have.

E per il pezzo sotto? I leggings Jadea, per questa stagione, propongono dei trend senza tempo. Il modello con il profilo in ecopelle (art. 4168) total black oppure quello in ecopelle e un fit simil-paperbag sulla vita (art. 4229) hanno un’attitudine rock.

C’è chi predilige le stampe: il leggings con microprint (art. 4228) su sfondo blu notte sono caratterizzati da uno stile più sportivo.







Tutte le maglie e leggings della nuova collezione Maglie Leggings Primavera/Estate 2021 sono disponibili dalla taglia XS/S alla L/XL, rispondendo a tutte le esigenze di portabilità. I dettagli elasticizzati rendono i modelli particolarmente comodi.

