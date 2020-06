SVIZZERA | Italiani all’estero, il Consolato d’Italia a Basilea debutta su YouTube

Con Pietro Maria Paolucci, nuovo Console d’Italia a Basilea, il Consolato debutta su Youtube.

Rivolgendosi ai connazionali con un messaggio, Pietro Maria Paolucci spiega: “Dopo il grande riscontro ricevuto in questi mesi evidenziato dalle visite sui nostri canali di comunicazione, di cui vi siamo grati, in un momento in cui la presenza dei social è stata e sarà sempre più importante e indispensabile, siamo lieti di annunciarvi che il Consolato d’Italia a Basilea, a partire da lunedì 15 giugno, debutterà anche su YouTube con un proprio canale dedicato al quale vi invitiamo a iscrivervi”.

“Il canale – prosegue il diplomatico – sarà dedicato principalmente a eventi culturali, rassegne, concerti, conferenze e notizie relative alla vita della collettività e innovazioni sui servizi offerti”.

“La scelta del 15 giugno non è casuale. Dal 15 al 21 giugno prossimi si svolgerà la terza edizione della rassegna “Fare Cinema”, dedicata alla promozione del cinema e dell’industria cinematografica italiana, quest’anno interamente digitale. La rassegna è un’iniziativa del Ministero per gli Affari Esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) realizzata in collaborazione con MiBACT, ICE, ANICE, Istituto Luce Cinecittà. Un omaggio particolare sarà dedicato a Federico Fellini, nell’anno del centenario della nascita, e ad Alberto Sordi”.

“Per tutta la settimana sarà disponibile, sulla piattaforma RaiPlay, una serie di contenuti dedicati al cinema italiano e ai professionisti del settore. Masterclass con giornalisti e critici cinematografici, video lezioni sul “mestiere del cinema”, cortometraggi originali e molti altri contenuti inediti saranno disponibili gratuitamente e senza blocchi geografici. Il 20 giugno sarà, inoltre, celebrata la prima edizione della Giornata mondiale del cinema italiano”, conclude il console.