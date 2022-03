SVIZZERA | Italiani all’estero, a Zurigo presentazione “Guida alle radici italiane”

La Federazione dei Lucani in Svizzera, in collaborazione con la Regione Basilicata e l’Istituto italiano di cultura di Zurigo, organizza la presentazione del primo volume della “Guida alle radici italiane – Un Viaggio sulle tracce dei tuoi antenati” (2019). L’evento si terrà domani 31 marzo alle ore 19, presso il Liceo Artistico di Zurigo. Realizzata con il sostegno della Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del ministero degli Esteri, la “Guida” rientra nelle attività del tavolo tecnico sul cosiddetto “turismo delle radici”.

Si pone l’obiettivo di stimolare la conoscenza dei luoghi d’origine da parte delle nuove generazioni di italiani all’estero e degli italo-discendenti, attraverso una serie di elementi che permettono di ricostruire la memoria migrante e collettiva, ma anche attraverso gli appuntamenti più significativi dei diversi territori. La Guida intende raggiungere i quasi ottanta milioni di italiani all’estero e di italo discendenti interessati a mantenere vivo un legame con l’Italia, e che rappresentano un potenziale straordinario per stimolare questo segmento del turismo, con possibili ricadute positive sull’economia dei luoghi interessati e sul rafforzamento dei rapporti delle comunità italiane all’estero. Il volume va a rappresentare, tra l’altro, la Basilicata quale territorio estremamente vario e ricco di paesaggi naturali e attrazioni che suscitano emozioni uniche.