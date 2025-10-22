Il prossimo 2 novembre, alle ore 17, il Lungomare di Salerno accoglierà un record dolcissimo.

A raggiungerlo sarà il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, noto per i suoi numerosi Guinnes World Record, guadagnati realizzando sculture e preparazioni di cioccolato sorprendenti. A coadiuvarlo un altro straordinario artigiano: il perugino Fausto Ercolani.

Questa volta, nell’ambito delle attività di Salerno Dolcissima, darà vita alla tavoletta di cioccolato più lunga al mondo.

Gli oltre 35 metri di dolcezza uniranno e racconteranno l’intero territorio salernitano con la presenza dei limoni della Costa d’Amalfi e dei fichi del Cilento. Al termine della preparazione tutti coloro i quali avranno scelto di acquistare dagli artigiani e dai produttori del mercatino potranno degustare gratuitamente l’originale creazione dolciaria.

L’evento, una delle tappe itineranti del tour di Choco Italia, prenderà il via giovedì 30 ottobre e proseguirà fino a domenica 2 novembre sul lungomare, all’altezza della spiaggetta di Santa Teresa.

Mercatini, degustazioni, laboratori, spettacoli e un record senza eguali: gli ingredienti promettono un fine settimana entusiasmante che accoglierà cittadini e turisti per festeggiare Halloween, ma anche le celebrazioni di Tutti i Santi.

Salerno Dolcissima è promossa dalla CNA Salerno, organizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

Chi è Mirco Della Vecchia

Mirco Della Vecchia è un maestro cioccolatiere e imprenditore italiano di fama internazionale, noto per le sue straordinarie sculture in cioccolato e per il suo impegno nella promozione dell’artigianato dolciario, come nel periodo della sua presidenza nazionale della CNA Settore Alimentare.

Nel 2011 ha realizzato il cono gelato più grande del mondo, ottenendo un Guinness World Record.

Nel 2019, insieme ad Alessandro Marrone, ha creato una Ferrari F2004 in cioccolato a grandezza naturale per il 50° compleanno di Michael Schumacher.

Detiene numerosi Guinness World Records nel settore della pasticceria e cioccolateria, tra cui il cono gelato più grande del mondo. Nel 2023 ha realizzato una scultura in cioccolato di Vasco Rossi del peso di 400 kg.