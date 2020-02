STASERA ITALIA | Salvini: “La Lega è ancora ampiamente il primo partito, pronti per andare al voto” [VIDEO]

C'è una simpatia per Renzi? ''No, penso che siamo il giorno e la notte…'', taglia corto Salvini. “La linea sull’Europa è una sola: vogliamo cambiarla da dentro”

‘Se la Lega è ancora ampiamente il primo partito” questo è dovuto al fatto che ”non pensiamo alle poltrone” ma stiamo con la gente. “Stiamo studiando per tenerci pronti quando si andrà a votare”. Lo ha detto Matteo Salvini a ‘Stasera Italia’ su Retequattro.

Il capo delle camicie verdi poi replica alle critiche di Roberto D’Agostino sulle alleanze in Europa della Lega con i partiti di estrema destra e i rapporti con Francia e Germania: ”Se tu mi dici che per andare a palazzo Chigi devo dire viva Macron, viva la Merkel, io non lo dirò…”. ”Come faccio ad andare a palazzo Chigi? D’Agostino, io sono un sognatore…”, dice il leader di via Bellerio.

C’è una simpatia per Renzi? ”No, penso che siamo il giorno e la notte…”, taglia corto Salvini, che aggiunge: “’Renzi a sciare in Pakistan? Lo invidio, noi invece siamo qui a combattere a Roma, domani saremo a Napoli…”.

Dopo le parole sull’Europa di Giancarlo Giorgetti, nominato recentemente responsabile Esteri del partito, Salvini ribadisce: ”La linea della Lega è una. Noi vogliamo cambiare l’Europa dal di dentro. La nostra posizione è sempre la stessa da anni. Siamo all’interno del contesto europeo per cambiare da dentro le regole europee”.