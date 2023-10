“Abbiamo depositato alla Camera una proposta di legge che ha un significato importante per i nostri concittadini all’estero e che punta alla creazione di una sezione del Coni che accolga simbolicamente le richieste di adesioni pervenute dalle società e dalle associazioni sportive italiane in Paesi stranieri”. Lo dichiara il deputato M5S Gaetano Amato, primo firmatario della proposta di legge in tal senso.

“I nostri emigranti hanno portato con sé l’Italia nei Paesi in cui oggi risiedono, al punto da fondare ovunque società sportive con nome italiano, proprio per sentirsi più vicini alla patria. Ancora oggi quelle società sono attive e continuano a sentirsi e a dichiararsi italiane”.

“Per questo, con questa proposta di legge, composta di soli 2 articoli, si chiede al Ministro dello Sport di instaurare all’interno del Coni una sezione che accolga le richieste di affiliazione, anche se solo simboliche, di tutte queste società”.

“Vogliamo consolidare e rafforzare il legame che le comunità italiane all’estero continuano ad avere con la nostra nazione. Sono certo – conclude Amato – che una proposta del genere non possa che incontrare un sostegno trasversale, a riprova dell’attenzione che il Parlamento deve sempre avere per i nostri connazionali all’estero e per il mondo dello sport”.