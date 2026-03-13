L’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi ha ricevuto una rappresentanza di studentesse e studenti dell’Asociación para las Naciones Unidas y el Derecho Internacional (ANUDI) dell’Università Carlos III di Madrid.

Dopo una visita dei saloni di rappresentanza della Residenza d’Italia, l’antico Palazzo dei Marchesi di Amboage, le studentesse e gli studenti di ANUDI si sono intrattenuti con l’Ambasciatore, che ha condiviso il suo percorso professionale alla Farnesina, i traguardi della diplomazia italiana e le politiche nazionali dedicate alle giovani generazioni nell’ambito della formazione diplomatica e internazionale.

È seguito un proficuo momento di domande e risposte che ha consentito ai giovani partecipanti di comprendere più a fondo il funzionamento dell’Ambasciata e il suo ruolo essenziale nella promozione della cooperazione bilaterale e delle relazioni tra Italia e Spagna.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di attività che l’Ambasciata promuove con le Università della Spagna, mirato all’approfondimento della cooperazione con il sistema universitario e alla diffusione dei principi che guidano l’azione di diplomazia pubblica dell’Italia.