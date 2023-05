SPAGNA | Italiani all’estero, il Consolato di Barcellona annuncia “Over 75” e “Dolce attesa”

Il Consolato Generale d’Italia a Barcellona annuncia nuovi servizi per gli italiani: “Nell’ambito dell’azione intrapresa da questo Consolato Generale volta al miglioramento dei servizi consolari in favore della collettività residente, a partire da oggi, il Consolato Generale attiverà canali dedicati ad alcune categorie che riteniamo necessitino di una attenzione speciale da parte delle Istituzioni“, si legge sul sito del Consolato.

Si tratta dei canali “Over 75” e “Dolce attesa”. Il primo è dedicato ai connazionali che hanno superato i 75 anni di età e che potranno andare in Consolato senza appuntamento, in orario di apertura al pubblico, per rinnovare il proprio documento (passaporto o carta d’identità). Lo stesso vale per le connazionali in stato di gravidanza. Il personale del Consolato è a loro disposizione per ricevere direttamente allo sportello la loro richiesta di documento con tutta la documentazione necessaria.

Nuovi canali che si spera possano contribuire a migliorare la qualità dei connazionali residenti in quella circoscrizione consolare.