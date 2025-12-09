La Prof.ssa Donatella Danzi, Presidente del Comitato di Madrid della Società Dante Alighieri, ha ricevuto all’unanimità il Premio all’Italianità 2025 nella sezione Associazionismo.

Il riconoscimento è stato conferito nel corso della XIX edizione dei Premi all’Italianità, organizzata dal ComItEs di Madrid presso il Teatro del Circolo de Bellas Artes, alla presenza del Console Generale d’Italia a Madrid, Spartaco Caldararo.

La serata ha registrato la partecipazione di quasi 350 persone tra rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo culturale, imprenditori e membri della comunità italiana in Spagna.

Il premio è stato consegnato dalla Prof.ssa Romina De Simone, Consigliera e Presidente della Commissione Osservatorio Italia del ComItEs, che ha sottolineato come il riconoscimento “onora la passione, la dedizione e la capacità di trasformare la cultura in vibrante motore di connessione comunitaria”.

Donatella Danzi è professoressa ordinaria di Italiano Applicato al Canto presso la Escuela Superior de Canto di Madrid. Alla guida del Comitato di Madrid della Società Dante Alighieri, affianca a questo incarico anche la Presidenza dell’Associazione Mondi Lombardia, proseguendo un percorso dedicato alla promozione della lingua e della cultura italiane e al rafforzamento della comunità italiana all’estero.

Nel suo intervento di ringraziamento, Danzi ha espresso gratitudine al ComItEs e, in particolare, al suo Presidente, Andrea Lazzari, per il suo costante impegno, ringraziando inoltre i soci che l’hanno affiancata nel corso degli anni.

Ha ribadito che essere italiani all’estero è una grande ricchezza, ma anche una grande responsabilità da tradurre da tradurre nel tessere ponti di lingua e cultura e nel costruire spazi di incontro, dialogo e creatività al servizio della diffusione della cultura italiana